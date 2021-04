Vendredi après-midi toujours sec et majoritairement ensoleillé

(Belga) Ce vendredi après- midi, le temps restera ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude, indique l'Institut royal météorologique. Les régions proches des Pays-Bas devront composer avec quelques champs nuageux supplémentaires qui ne terniront pas l'impression de beau temps. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes et localement 16 degrés près de la frontière française. On retrouvera un vent faible à modéré, en bord de mer modéré, de nord-est à nord-nord-est.

Vendredi soir et la nuit suivante, le temps restera sec avec quelques champs nuageux, principalement de haute altitude. Les minima plongeront une nouvelle fois de quelques degrés sous la barre du 0 degré dans plusieurs vallées ardennaises et oscilleront entre 0 et +5 degrés ailleurs. Samedi, le temps sera d'abord ensoleillé sur la plupart des régions. En cours de journée, dans l'intérieur des terres et surtout sur la moitié nord, quelques nuages cumuliformes se formeront mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 9 ou 10 degrés en Hautes Fagnes, 13 ou 14 degrés dans le centre et 15 voire 16 degrés près de la France. Le vent sera généralement modéré et en bord de mer parfois assez fort de nord-est revenant provisoirement au nord-nord-est. Dimanche, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées et des champs nuageux, plus nombreux dans le nord du pays. Les maxima se situeront entre 9 degrés en bord de mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 13 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré dans l'intérieur des terres, et parfois assez fort à la côte, de secteur nord-est. Lundi, le temps sera sec et ensoleillé malgré quelques nuages. Les maxima, toujours un peu frais, varieront de 9 à 13 ou 14 degrés, sous un vent le plus souvent modéré de nord-est.