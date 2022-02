Vents violents et importantes chutes de pluie: des arbres arrachés et avaloirs bouchés en Wallonie et à Bruxelles (photos et vidéo)

Les intempéries ont causé quelques dégâts dans le pays. Les vents violents et importantes chutes de pluie ont monopolisé les pompiers hier l'après-midi, mais aussi en soirée et pendant la nuit de dimanche à lundi. Les avertissements lancés par l'Institut royal météorologique (IRM) concernant les importantes chutes de pluie et les rafales ont pris fin. Ils ont été remplacés par un avertissement concernant d'éventuelles plaques de glace sur nos routes.

Dans le Brabant wallon, on dénombre plus d'une cinquantaine d’interventions sur la journée et la soirée de dimanche. A Charleroi, les tronçonnages ont pris fin vers 5h30 ce lundi matin. Au total, on compte une quarantaine d’interventions. A Namur, les tronçonnages d'arbres ont surtout eu lieu à Namur et Andenne. En tout, on dénombre environ 80 interventions (40 dans la journée, puis à nouveau une quarantaine dans la soirée). A Mons, les interventions ont été limitées: une dizaine sur la journée, et très peu dès l’après-midi.





Le bilan sur Bruxelles

En région bruxelloise, huit arbres ont été déracinés, dont un est tombé sur une voiture à Uccle, rue des Cabris. Sept chaussées ont été inondées suite à des avaloirs bouchés, notamment au Boulevard Industriel et à l'avenue de Tervueren à hauteur du musée du tram. Quatre interventions pour des infiltration d'eau chez des particuliers et 14 interventions pour des objets divers ballotés par le vent.







A Ruisbroeck, un arbre est tombé sur le ring de Bruxelles. Un témoin nous a transmis des images qui illustrent la dangerosité de la situation.

Une septantaine d'interventions des pompiers en région liégeoise

Les pompiers de Liège ont réalisé une soixantaine d'intervention ce dimanche à la suite des intempéries qui touche la Belgique. En soirée, les pompiers sont intervenus pour de faits relativement minimes: dégâts causés par le vent, arbres tombés sur la chaussée et des infiltrations d'eau en raison de toitures abîmées.





Un arbre tombe sur une maison en Oignies-en-Thierache

Un arbre est tombé sur une maison à Oignies-en-Thierache, dans la région de Couvin, ont indiqué dimanche soir les pompiers de la zone Dinaphi. Ces derniers ont réalisé une trentaine d'interventions - principalement pour des tronçonnages - à la suite des intempéries qui ont touché la Belgique ce week-end. Une vingtaine d'arbres sont également tombés sur des câbles électriques à Viroinval, ont-ils indiqué. Au total, les pompiers ont effectué une soixantaine d'interventions durant la nuit.





Des cours d'eau en pré-alerte de crue

Sur l'Est du pays, les averses ont poussé les autorités à placer plusieurs cours d'eau en pré-alerte de crue.

Province de Liège:

AFFLUENTS BASSE MEUSE : les seuils de pré-alerte sont atteints dans les bassins de la BERWINNE et de la GUEULE ainsi que leurs affluents. Après une stabilisation due à l'accalmie observée en début de soirée, les niveaux devraient repartir à la hausse pendant la nuit selon les dernières prévisions de précipitations. Des débordements localisés aux endroits habituels sont possibles. La vigilance est de mise.

: les seuils de pré-alerte sont atteints dans les bassins de la BERWINNE et de la GUEULE ainsi que leurs affluents. Après une stabilisation due à l'accalmie observée en début de soirée, les niveaux devraient repartir à la hausse pendant la nuit selon les dernières prévisions de précipitations. Des débordements localisés aux endroits habituels sont possibles. La vigilance est de mise. VESDRE + AFFLUENTS : le seuil de pré-alerte de la Vesdre a été dépassé vers 17h comme annoncé. En ce début den nuit, une tendance à la stabilisation des niveaux est observée suite à l'accalmie météos de ces dernières heures. L'IRM annonce cependant encore des précipitations importantes pour la nuit. Il est donc probable que les niveaux vont repartir à la hausse sans pour autant atteindre les seuils d'alerte. Le pic est attendu en seconde partie de nuit. La vigilance reste de mise vu la fragilité des abords de la Vesdre suite aux inondations de juillet 2021.

: le seuil de pré-alerte de la Vesdre a été dépassé vers 17h comme annoncé. En ce début den nuit, une tendance à la stabilisation des niveaux est observée suite à l'accalmie météos de ces dernières heures. L'IRM annonce cependant encore des précipitations importantes pour la nuit. Il est donc probable que les niveaux vont repartir à la hausse sans pour autant atteindre les seuils d'alerte. Le pic est attendu en seconde partie de nuit. La vigilance reste de mise vu la fragilité des abords de la Vesdre suite aux inondations de juillet 2021. AMBLEVE + AFFLUENTS: le seuil de pré-alerte de l'Amblève sera atteint au milieu de la nuit. Des débordements localisés aux endroits habituels sont possibles. Suivant les dernières prévisions météos, les seuils d'alerte ne seront pas dépassés.

Province de Luxembourg:

HAUTE SEMOIS + AFFLUENTS: les seuils de pré-alerte de la Haute Semois et de ses affluents seront atteints en milieu de nuit. Des débordements localisés aux endroits habituels sont possibles. Le risque d'atteindre les seuils d'alerte est faible mais la vigilance reste de mise.

Vous pouvez suivre la situation sur le site du SPW.