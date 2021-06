Vérif RTL info: les vaccinés plus à risque de contracter une thrombose en avion?

C'est une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, les personnes vaccinées seraient plus à risque que les autres de développer des caillots sanguins dans l'avion. Des compagnies aériennes décideraient même d'interdire les vaccinés, pour éviter tout risque de décès à bord. Nous avons vérifié et ces deux rumeurs sont fausses.

Deux phénomènes différents

Comme nous l'explique le professeur Cédric Hermans, chef du service d'hématologie aux cliniques universitaires Saint-Luc, les rares cas de thromboses provoqués par les vaccins Astrazeneca et Johnson&Johnson sont tout à fait différents de ceux provoqués lors d'un long voyage. "Les thromboses exceptionnelles observées après la vaccination concernent surtout le cerveau et des veines dans le ventre. Celles que l'on observe chez les gens qui ont fait un voyage en avion concernent surtout les jambes. Je ne vois pas comment on peut établir un lien entre ces thromboses qui n'ont rien en commun"

Thrombose en avion, un risque faible mais réel

Lors des voyages en avion, plus souvent sur les longs courriers, certaines personnes développent des caillots sanguins dans les jambes car les personnes restent longtemps immobiles. "il y a un risque extrêmement rare de développer une phlébite ou une thrombose veineuse des membres inférieurs qui peut éventuellement se compliquer suite au déplacement de ce caillot dans ce poumon. C'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire" nous explique Cédric Hermans, qui ajoute que ces phénomènes restent relativement rares. Pour les éviter, les médecins invitent les personnes à risques à prendre des médicaments qui fluidifient le sang. Il est aussi conseillé à toutes les personnes qui voyagent en avion de bien s'hydrater, bouger dès que possible pendant le vol, ou même porter des bas de contention qui compriment le mollet et favorisent le retour veineux.

Des interdictions de voyager en avion pour les vaccinés?

Récemment, une équipe RTL info a été interpellée à ce sujet sur le terrain. Selon plusieurs personnes, des compagnies aériennes pensent à interdire les vaccinés à bord. Nous avons vérifié en contactant directement l'association internationale du transport aérien (IATA) et voici sa réponse: "L'IATA n'a connaissance d'aucune compagnie aérienne envisageant de refuser les passagers vaccinés en raison du risque de caillot sanguin.". Son porte-parole, Kalliopi Lazari ajoute lui aussi qu'il s'agit de deux phénomènes de caillots sanguins différents. Cette rumeur est partie d'un Tweet écrit au Etats-Unis qui a ensuite été repris et adapté un peu partout dans le monde.

Vaccins et risques de thromboses, que sait-on actuellement?

En avril, l'agence européenne des médicaments a annoncé que les caillots sanguins devaient être répertoriés comme un effet secondaire très rare des vaccins Astrazeneca et Johnson&Jonhson. Depuis le 24 avril, ces deux vaccins sont administrés uniquement aux personnes de 41 ans et plus. Chaque semaine, l'agence fédérale des médicaments publie un rapport sur les effets secondaires répertoriés des vaccins contre le coronavirus en Belgique. Depuis l'administration de l'Astrazeneca, on peut donc lire que sur 1 293 421 personnes vaccinées, 139 ont mentionné une affection vasculaire. Dans cette liste, on dénombre 38 troubles différents dont 54 cas de thromboses (0,004% des vaccinés). Sur les 47 411 vaccinés avec Johnson&Johnson, 3 personnes ont signalé une affection vasculaire dont 1 cas de thrombose (0,002% des vaccinés). Des cas de thromboses ont aussi été mentionné après une vaccination avec Pfizer (0,0009% des vaccinés) et Moderna (0,0006% des vaccinés) mais pour ces deux vaccins, aucun lien de cause à effet n'a été établi avec ces cas de thromboses.

Pour aller plus loin:

Rapport hebdomadaire de l'AFMPS sur les effets secondaires de tous les vaccins anti covid en Belgique (27 mai 2021)

Rapport hebdomadaire de l'AFMPS sur les effets secondaires répertoriés pour l'Astrazeneca(25 MAI 2021)

Rapport hebdomadaire de l'AFMPS sur les effets secondaires répertoriés pour le Jonhson&Johnson (25 MAI 2021)

Les informations de l'institut de médecine tropicale d'Anvers sur le risque de thrombose en prenant l'avion.