Actuellement, il n'existe encore aucun traitement contre le Covid 19. Cependant, sur les réseaux sociaux, de nombreux remèdes circulent. Certains plus dangereux que d'autres. Certaines entreprises profitent aussi de cette crise sanitaire pour vendre des produits et gonfler leurs prix. Analyse et vérification.

Les aliments alcalins

Le régime alcalin, consiste à rééquilibrer notre organisme sur le plan acido-basique, en mangeant certains aliments qui contrebalancent les effets des aliments acides.

Certaines publications Facebook conseillent par exemple de privilégier les bananes, les citrons ou les pommes entre autre. Ce genre de régime fait fureur chez les stars et sur les réseaux sociaux, pourtant, il ne fait pas l'unanimité sur le plan médical et n'est pas assez alimenté de preuves scientifiques. Ce qui est certain, c'est que manger alcalin n'a aucun effet sur le Covid 19. Par contre, l'OMS précise qu'il est important d'adopter un régime équilibré, afin de maintenir un bon niveau d'immunité.

Les compléments alimentaires

Vous avez peut-être vu passer plusieurs publicités pour vous inciter à consommer toutes sortes de compléments alimentaires pour lutter contre le Covid 19. En effet, plusieurs entreprises ont profité de cette crise pour faire de la publicité mensongère et gonfler leurs prix. Cela est le cas pour différents produits comme de l'homéopathie, des vitamines, des huiles essentielles, de l'huile de CBD,.... Jusqu'à présent, aucun complément alimentaire n'a prouvé son efficacité face au Covid 19. Test-Achat, l'association de défense des consommateurs, a d'ailleurs reçu plus de 800 plaintes à ce sujet.

La vitamine D

L'impact de la vitamine D sur le coronavirus n'est pas prouvé scientifiquement. Cependant, les experts constatent un lien entre une carence en vitamine D et des formes plus graves de la maladie. Plusieurs médecins ont donc choisi de prescrire de la vitamine D à leurs patients atteints du Covid 19 car c'est peu onéreux et les risques d'effets secondaires graves sont faibles. De plus, on sait qu'une grande partie de la population belge est en carence de vitamine D.

Aucun traitement contre le Coronavirus

A ce jour, il n'existe aucun traitement contre le Covid 19. Le remède le plus efficace reste le respect des gestes barrières comme se laver régulièrement les mains, porter le masque et garder une distance d'un mètre cinquante entre les individus.

