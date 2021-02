Vers de nouvelles perturbations sur le réseau des TEC suite aux conditions climatiques?

Ce mardi matin, une partie du réseau des TEC était perturbée en raison des conditions climatiques. Plusieurs lignes ont été supprimées, notamment dans le Hainaut. Ailleurs, un grand nombre de lignes ont été adaptées.

A quoi faut-il s'attendre pour demain et les autres jours? Stéphane Thierry, le porte-parole des TEC, invité du RTL INFO 19H a répondu aux questions de Caroline Fontenoy.

Quels sont les problèmes rencontrés? Les services d'épandage assurent qu'ils privilégient les trajets empruntés par les transports en commun...

"Oui c'est vrai qu'ils sont attentifs à cela et à tous les autres usagers de la route. Le TEC, c'est 780 lignes sur 34.000 points d'arrêts en Wallonie. On rencontre des situations très différentes. On est dans le rural, dans le pays urbain. On est au coeur des villes, on rentre dans Bruxelles également. Ce sont des conditions variables. Il faut remarquer que dès qu'il y a un souci de neige ou de routes glissantes, ceux qui doivent s'en occuper le font très bien. Nous pouvons compter sur des routes bien équipées."

Le plan intempéries a été activé. En quoi consiste-t-il? "C'est quand on apprend via l'IRM, la cellule de crise de Wallonie ou par le centre Perex qu'il va y avoir un problème sur le réseau. On se prépare, on analyse le réseau et on va s'adapter. Nous savions qu'il y allait avoir de la neige donc nous avions prévenu nos voyageurs le dimanche qu'on allait fermer certains passages du TEC pour aller vers une voirie un peu plus importante, où il est plus facile de circuler. On ne souhaite pas embarquer nos voyageurs sur des voiries plus dangereuses quand il a neigé. Ce sont donc des contrôleurs qui regardent le réseaux très tôt le matin et qui décident comment restructurer le réseau. On va alors informer, si possible en temps réel, le voyageur de la manière dont le réseau va se transformer."