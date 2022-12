Vers la fin des certificats médicaux pour des absences de courte durée? C'est en tout cas le souhait du Fédéral

Afin d'alléger le travail des médecins, les ministres de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) et de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) demandent aux employeurs de ne plus exiger de certificats médicaux pour les absences allant jusqu'à 3 jours, ressort-il d'un courrier adressé au président du Conseil national du Travail (CNT).

L'association de généralistes Domus Medica avait tiré la sonnette d'alarme début décembre face à l'augmentation des consultations mais le Voka, représentant le patronat flamand, avait indiqué qu'il n'entendait pas se passer de certificats pour les absences de courte durée. Cette fois, ce sont les ministres Vandenbroucke et Dermagne qui ont pris les choses en main en envoyant un courrier au président du CNT où siègent employeurs et syndicats. Ils y demandent un avis sur la question d'ici le 18 janvier et proposent de supprimer les certificats obligatoires pour les absences allant jusqu'à 3 jours, un système qui pourrait éventuellement être à l'essai jusqu'en avril.

Le fédéral souhaite également l'avis du CNT sur l'introduction d'un certificat numérique et d'un outil d'auto-évaluation, comparable à celui qui avait été mis en place pour le Covid. Dans ce cadre, les travailleurs qui se sentiraient malades pourraient répondre en ligne à une série de questions et c'est ensuite un algorithme qui déterminerait s'ils doivent aller travailler ou rester à la maison, avec l'établissement automatique d'un certificat de courte durée. Cet outil serait activé lors des périodes de forte circulation virale.