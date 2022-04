Vers la fin des violences éducatives dites "ordinaires" ? Les associations de défense des droits de l'enfant se mobilisent

Les associations de défense des droits de l'enfant se mobilisent pour que la Belgique interdise les violences éducatives dites "ordinaires". Des gifles, des fessées, voire même des insultes, qui sont déjà punies par la loi dans plus de 60 pays du monde. Chez nous, plusieurs textes sont à l'étude, mais le travail avance très lentement.

Ces gifles, ces fessées, ces piques de colères contre votre enfant, c'est ce qu'on appelle des violences éducatives dites "ordinaires". Faut-il les interdire ? Vous êtes mitigés sur la question.

"Donner une gifle, je pense que c'est de trop. Moi, je suis plus pour une fessée, je crois qu'il y a une grosse différence", explique une maman. "À partir du moment où on donne une information à l'enfant de façon non-verbale, où c'est émotionnel, où il y a la rage, l'enfant déconnecte avec l'information qu'il reçoit", renchérit une autre mère.

"Parfois, nous parents, on n'a pas les ressources, parce qu'on est fatigué ou stressé, et alors on peut perdre un peu notre contrôle", conclut une troisième maman.

Un immobilisme sur la question en Belgique

Après la Suède, c'est une autre soixantaine de pays qui ont adopté une loi contre les violences éducatives, mais pas la Belgique. "En Belgique, on traîne. Cela fait depuis le début de mon mandat, il y a plus de 12 ans, que l'on est confronté à un immobilisme en la matière. Il y a plusieurs propositions qui ont été mises à disposition des parlementaires qui n'ont pas donné lieu à une loi", déclare Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant.

Une campagne de sensibilisation est diffusée à partir de ce vendredi : des comédiens reprennent des paroles d'enfants à propos des violences qu'ils subissent.