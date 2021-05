Vers la fin du port du masque pour les Belges vaccinés, comme aux Etats-Unis ? La réponse d’Yves Van Laethem

Aux Etats-Unis, le président Joe Biden l'a annoncé nuit dernière: les personnes totalement vaccinées ne doivent plus porter le masque ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Cela concerne plus d'un tiers des Américains.

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, était notre invité pour commenter cette annonce. Il a répondu aux questions de Simon François.

Simon François: Ces images d'Américains vaccinés qui peuvent tomber le masque font envie. Quand pourra-t-on annoncer la même mesure chez nous?

Yves Van Laethem: "Pour l'instant, on est en train d'analyser la possibilité de faire quelque chose de semblable, pas forcément la même chose. Il y a un nouvel avis qui va être évaluer dans le courant de la semaine prochaine par le Risk Assessment Group (RAG). Le résultat de cet avis ne devrait pas tardé à être rendu publique dans les 8 à 10 jours devant nous."

"Il faut dire que les Etats-Unis ne sont pas au même niveau que nous. Nous avons 10% de la population générale vaccinée chez nous. Ils ont pratiquement 3 fois plus de monde qui ont une double vaccination complète. Et on sait que pour avoir un bon blocage au niveau de la transmission du virus, on a besoin de la vaccination complète. On ne joue pas dans la même cour avec nos chiffres actuels."

Simon François: En Asie, le masque est entré dans la vie quotidienne même en dehors des grandes épidémies, ce sera le cas chez nous aussi?

Yves Van Laethem: "C'est difficile à évaluer, mais par exemple au niveau du gouvernement néo-zélandais, on y pense pour l'hiver. Le Premier ministre français l'a aussi évoqué dans le même contexte. Je pense qu'on ne portera pas le masque en permanence dans son sac, sauf si le covid pose problème. On l'emploiera dans certaines circonstances, dans les transports par exemple pour les autres virus respiratoires en janvier, février mars."