Vers la fin du ticket de caisse papier? Un grand groupe de distribution passe à la version électronique

Un géant de la distribution annonce ce matin qu'il va proposer une version électronique du traditionnel ticket de caisse papier. Au début, les clients auront le choix. Selon Delhaize, si tous les clients y passent, cela permettra d’économiser 162 tonnes de papiers et 148 tonnes de CO2.

Les autres enseignes de la distribution n’ont pas encore annoncé supprimer progressivement le ticket papier mais la majorité utilise un papier recyclé.

Plus de risque de perdre le ticket

Colruyt, par exemple, imprime chaque année 98 millions de tickets. Depuis 2 ans, la chaine utilise le ticket électronique pour les courses en ligne. Une fois une commande effectuée sur "Collect and Go", les 210 points d’enlèvement ne délivrent plus que de tickets électroniques.

Lidl est en pleine réflexion. L’objectif à terme, le client pourrait à sa demande recevoir uniquement un ticket digital par l’intermédiaire de l’application mobile.

Des boutiques, par exemple de vêtements, proposent déjà un ticket électronique envoyé par email à leurs clients… avec un certain succès. Un des grands avantages soulevés : il n’y a quasiment plus de risque de perdre la preuve d’achat. Virginie, gérante d’un magasin de sous-vêtements à Liège le confirme : "C’est beaucoup plus simple pour les clients et pour nous, notamment pour consulter l’historique d’achats".