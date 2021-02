Le comité de concertation est en cours depuis 14h ce vendredi. Le Premier ministre, les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées sont réunis par vidéoconférence.

Coiffeurs, esthéticiens, tatoueurs ou encore masseurs retiennent leur souffle: pourront-ils rouvrir le 13 février comme c'était évoqué? Selon nos informations, la réouverture a été décidée pour les coiffeurs le 13 février. Pour les autres métiers de contact, y compris les barbiers, il faudra attendre le 1er mars. Les parcs animaliers pourront aussi rouvrir le 13 février. Les campings et hébergements de villages de vacances pourront rouvrir dès ce lundi 8 février. D'autres secteurs restent dans l'expectative, comme les centres de vacances.

LE DIRECT

16h30 - Les campings, petits hébergements en village de vacances et bungalow pourront rouvrir le 8 février. Les zoos et parcs animaliers pourront rouvrir le 13 février.

15h30 - Les coiffeurs pourront rouvrir le 13 février. Plusieurs de nos sources nous indiquent que la réouverture des coiffeurs est acquise pour le 13 février. Tous les autres métiers de contact pourront rouvrir le 1er mars. Une remarque importante: les barbiers ne sont pas concernés par la réouverture du 13 février.

14h - Des manifestations dans l'horeca bruxellois attendues. Des représentants de l'horeca bruxellois et wallons vont manifester de 15h à 17h dans une trentaine d'endroits différents du sud du pays et dans la capitale pour faire entendre la voix des quelque 750 brasseries et cafés signataires des collectifs "Resto Bar Bruxelles" et "Wallonie Horeca".



13h50 - Le variant britannique serait moins contagieux que prévu.

Environ 16% des infections ont donc été causées par le variant britannique au cours des deux dernières semaines de janvier. Ce pourcentage est en hausse depuis début janvier mais son augmentation semble ralentir par rapport aux premières semaines. Le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus a expliqué que probablement le variant britannique "est moins contagieux que prévu". Il avait été annoncé que ce variant pouvait être 70% de fois plus contagieux que le virus traditionnel. On parle ce matin de seulement 45%.

13h - Contrairement à ce qui était annoncé, l'allocation de remplacement pour les étudiants proposée par le PS ne sera pas abordée. Le dossier n'est pas encore prêt.

8h - Elio Di Rupo favorable à des assouplissements

A quelques heures de la réunion du comité de concertation, le ministre-président wallon Elio Di Rupo a confirmé vendredi matin, implicitement, la perspective d'une réouverture des salons de coiffure. Interrogé par Bel RTL, il a également dit espérer que l'on autorisera le redémarrage des activités d'autres métiers de contact ou qu'à défaut on leur donne des perspectives. Il plaidera aussi, a-t-il dit, "pour qu'on puisse rouvrir les parcs animaliers qui, comme "tout ce qui est en plein air et bien organisé" doivent pouvoir être ouvert, sur rendez-vous, a-t-il estimé.