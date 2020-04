Caroline Désir envisage la suppression des examens dans les écoles: "Ça nous permettrait de regagner du temps" (vidéo)

Le coronavirus est toujours bien présent en Belgique, mais des signes positifs poussent à doucement organiser le déconfinement. Que va-t-il se passer pour les écoliers? Plusieurs options sont sur la table, mais l'une d'elle semble attirer l'attention de la ministre de l'enseignement: celle d'annuler les examens de fin d'année.

La fin du confinement est toujours à l’heure actuelle prévue officiellement pour le 19 avril, mais un prolongement jusqu’au 3 mai est sans cesse évoqué. Même à cette date, il est certain que la vie ne reviendra pas à la normale du jour au lendemain. Comment les écoles doivent-elles envisager le déconfinement? Caroline Désir, Ministre de l'Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles, répondait aux questions de Christophe Debordu ce midi dans "C'est pas tous les jours dimanche".

"Discussions ce mardi en réunion de gouvernement"

"Un confinement efficace durerait 2 mois. On parle de la date du 17 mai, est-ce que la reprise de l’école se fera à cette date?", demande Christophe Deborsu.

"L’école doit s’adapter et mettre en œuvre les décisions du conseil national de sécurité qui travaille avec des experts. Chacun doit agir dans sa sphère de compétences. Nous discuterons de cela mardi en réunion de gouvernement pour valider les options. Mais il est clair que, à moins d’une reprise directement après les vacances de Pâques, on va devoir totalement réorganiser le calendrier scolaire.

Certains parlent clôturer les conseils de classe le vendredi 3 juillet. Pourrait-on aller jusque-là? Voire au-delà? L’économiste Geert Noels parlait même d’avoir cours jusqu’à la moitié du mois de juillet? Peut-on aller vers ça?

"Ce qui compte pour moi, c’est qu’on puisse réorganiser le calendrier scolaire"

"C’est une question qui n’a pas encore été soumise à la concertation avec les syndicats, les fédérations et les pouvoirs organisateurs. On en discutera. Mais ce qui compte pour moi, c’est qu’on puisse réorganiser le calendrier scolaire. On a aussi évoqué l’idée de supprimer totalement les épreuves certificatives, les examens", explique la ministre.

"Ca nous permettrait de regagner du temps"

"Ce scénario est possible, tout est possible, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il faudra prendre des textes en conséquence, mais c’est possible. La décision reviendra dans ce cas-là au conseil de classe, au jury d’école. Mais ça nous permettrait de pousser les apprentissages au maximum jusqu’au 30 juin pour espérer rattraper le retard. Je pense que vraiment, le principal, c’est le retour à la sérénité, à rétablir un climat scolaire normal. Il y a beaucoup de choses à faire, ça nous permettrait de regagner du temps".

