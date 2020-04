Vers le port du masque généralisé dans les transports en commun? "Le message doit être clair"

Ce vendredi, une nouvelle réunion est attendue au Conseil national de sécurité. Si l'activité économique reprend, les transports en commun devront revenir à un service complet. La sécurité des passagers pourra-t-elle être assurée ? Philippe Henry, ministre de la Mobilité et des Infrastructures du gouvernement wallon (Ecolo), était l'invité de 7h50 sur Bel RTL pour en parler.

"Les transports en commun ne se sont jamais arrêtés. C'est un service de base à la population, explique Philippe Henry, ministre de la Mobilité et des Infrastructures du gouvernement wallon (Ecolo), au micro de Bel RTL. Il y a des déplacements fondamentaux comme aller aux hôpitaux, aller faire ses courses, etc. Si d'autres activités reprennent, il va falloir évidemment avoir plus de capacités de prendre des personnes dans les bus. On a mis en place des mesures très restrictives pour avoir des distances interpersonnelles importantes. D'autres questions se poseront. On réinstaurera le service complet et puis, il y aura toutes les questions sanitaires à prendre en compte."

"Le message doit être clair"

Le ministre l'assure: en trois jours, un service complet peut être réinstauré. Philippe Henry encourage toutes les personnes qui le peuvent "pour les déplacements courts" à se déplacer à pied ou à vélo. Il demande au Conseil national de sécurité d'être clair dans les mesures probablement annoncées ce soir. "Les ministres de la Mobilité qui se sont réunis en téléconférence mardi ont bien insisté sur ce point-là. Probablement qu'il y aura des questions de port du masque pour l'ensemble des usagers qui iront avec ces décisions. Si le masque est nécessaire parce qu'il y aura plus de personnes et qu'on ne saura plus respecter les distances comme elles le sont aujourd'hui, le message doit être clair. Les sociétés de transport feront respecter ces décisions."

Des masques pour les chauffeurs

Pas question pour les TEC de prendre une décision seuls. "C'est une coordination sanitaire fédérale. Ce seront les mêmes mesures appliquées dans les trois sociétés de transport du pays", à savoir la STIB, De Lijn et les TEC.

Les chauffeurs porteront normalement des masques par la suite. "J'ai fait réserver des stocks de masques depuis très longtemps pour le moment où il y aura nécessité de prendre plus de personnes dans les bus, pour protéger le personnel." Le ministre a enfin rendu hommage à ce dernier pour le travail accompli durant la pandémie.

