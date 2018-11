Vers un blocage des salaires durant les deux prochaines années? Des premières estimations évoquent une marge salariale quasi nulle

Le syndicat socialiste FGTB tire la sonnette d'alarme sur un possible blocage des salaires. Les premiers chiffres du Conseil central de l'Économie (CCE), qui calcule tous les deux ans la hausse salariale possible, souligne qu'il y a "peu ou pas de marge" pour une hausse salariale ces deux prochaines années. Inacceptable pour les travailleurs, selon la FGTB. La marge salariale serait donc nulle.

Vos salaires seront peut être bloqués ces deux prochaines années. La marge salariale est estimée à -0,2% selon les premiers chiffres du conseil central de l'économie. Quasi nulle, cette marge salariale pourrait donc limiter l'augmentation des salaires bruts. Selon le syndicat socialiste FGTB, cela devrait avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat.

"Il y a peu ou pas d'espace pour une hausse salariale", explique le syndicat. Pour le syndicat socialiste, un blocage salarial est inacceptable. La FGTB réclame une forte augmentation du pouvoir d'achat. "Nous appelons les employeurs à prendre leurs responsabilités et à travailler en concertation avec les organisations syndicales à la recherche de solutions visant à améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs au travers de la conclusion d'accords à tous les niveaux", déclarait le syndicat mercredi dans un communiqué.

A l'heure actuelle, les négociations entre partenaires sociaux n'ont pas encore commencé. Mais en cas de blocage des salaires, le syndicat socialiste promet "une situation explosive". De son côté, la CSC prévient qu'après tous les efforts fournis et après tous les messages triomphalistes du gouvernement et des employeurs sur la bonne tenue de l'économie, les travailleurs veulent leur part du gâteau.





Encore trop tôt pour se prononcer



"Nous voulons donc une marge salariale correcte pour le prochain accord interprofessionnel. Les gens doivent pouvoir recueillir les fruits de leurs efforts. Et si le logiciel truqueur qui touche, par exemple, les subsides salariaux dans la loi (de 1996 sur la norme salariale, qui a récemment été "modernisée", NDLR) l'empêche, alors ces bugs doivent disparaître de la loi. Et pour celui qui ne nous prendrait pas au sérieux: un premier avertissement suivra le 14 décembre", avertit le syndicat chrétien.

Il faut tout de même rester prudent. La FEB n'a pas souhaité réagir ce jeudi. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la marge salariale pour 2019-2020. Il faudra pour cela attendre le début de la concertation sociale en janvier prochain.