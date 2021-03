Vers un certificat de vaccination pour aller au restaurant ou au théâtre? "On ne peut pas demander aux restaurateurs de devenir des douaniers", estime Paul Magnette

Des passeports sanitaires pour relancer les déplacements internationaux malgré la pandémie persistante de Covid-19? Plusieurs pays y croient, les grandes compagnies aériennes y travaillent, mais le concept recouvre plusieurs projets différents, voire concurrents.

"Nous avons besoin d'un certificat européen pour organiser nos voyages d'été en toute sécurité", avait indiqué le Premier ministre Alexander De Croo ce jeudi 11 mars, tout en balisant drastiquement le projet européen pour éviter toute discrimination et préserver les données personnelles.

Le passeport sanitaire, est un document qui prouve que son détenteur est, a priori, immunisé contre le Covid-19 et peut donc se rendre d'un pays à un autre sans risquer de le transmettre le virus à travers les frontières.

Faut-il étendre son utilisation dans d'autres secteurs que celui du voyage? Sur le plateau de 'C'est pas tous les jours dimanche', le président du PS Paul Magnette, nous éclaire sur sa position. Selon lui, ce certificat de vaccination ne doit pas être adopté dans des secteurs de la vie quotidienne. Inconcevable pour Paul Magnette de devoir présenter un document de ce type pour pouvoir se rendre au restaurant par exemple.

On ne va pas les transformer en policiers

"Pour le restaurant ou la culture, je n'y suis du tout favorable. On avait demandé aux restaurateurs de mettre en place des registres où chacun devait indiquer avec qui il était venu boire un verre ou manger un sandwich. Mais c'est impraticable. On ne peut pas demander aux restaurateurs de devenir des douaniers (...) Ce n'est pas leur métier. Je ne pense pas qu'on puisse leur demander ça. Et pas plus aux acteurs de la culture. On ne va pas les transformer en policiers ou en douaniers", a-t-il indiqué.

Paul Magnette estime cependant que ce document aurait une utilité pour les personnes qui désirent traverser les frontières. "S'il y a un passeport pour voyager, je pense que cela peut se comprendre. Car effectivement, si l'on fait tous les efforts possibles en Belgique pour contrôler la situation et que l'on réimporte le virus après, c'est vraiment problématique", a-t-il précisé.