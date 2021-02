En 2020, l'aéroport de Liège, le plus grand aéroport de fret du pays, a ainsi pu établir un record de 1,12 million de tonnes de fret traité, soit près d'un quart de plus qu'en 2019. L'aéroport axe depuis 1996 sa stratégie sur le "full cargo", c'est-à-dire qu'il travaille avec des compagnies aériennes qui ne transportent que des marchandises à bord de leurs appareils.

L'aéroport de Charleroi a, quant à lui, accueilli 2,56 millions de passagers l'année dernière, soit 69% de moins qu'un an auparavant encore. Peut-on imaginer une fusion entre les deux aéroports comme c'est le cas en France, entre Roissy et Orly? Au micro de Fabrice Grosfilley, Jean-Luc Crucke, le ministre des Aéroports, ne parle pas de fusion mais imagine un rapprochement. "Sur le principe, j'ai toujours été favorable à un rapprochement entre les deux aéroports. Je crois que les différends que connaissent ces deux aéroports font que le rapprochement peut être réfléchi. (...) Quand on parle de fusion, on créé des sensibilités qui sont plus agressives. Il faut que l'on réfléchisse à la meilleure manière de coordonner une activité entre ces deux aéroports et faire en sorte que lorsque l'un gagne, l'autre gagne aussi. C'est le moment d'y réfléchir", a-t-il affirmé.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce vendredi 12 février ?