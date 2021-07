Vers une 3ème dose de vaccin comme en Israël? La réponse d'Yves Van Laethem

En Israël, 60% de la population a reçu deux doses de vaccin, une proportion qui avoisine les 90% chez les personnes âgées de 60 ans et plus, ce qui n'a pas empêché les autorités de lancer vendredi une campagne pour une troisième dose - de rappel - pour les personnes âgées à l'heure où le nombre de cas repart à la hausse.

Et chez nous, l'administration d'une troisième dose de vaccin est-elle envisagée ? Le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem a exprimé son avis sur la question: "Actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour", a d'emblée fait savoir l'infectiologue. "La Belgique a un plan à partir de septembre pour administrer une troisième dose si nécessaire, mais nous n'avons pas pour l'instant les preuves qu'un public large, comme les plus de 60 ans, a la nécessité d'une 3ème dose. Nous attendons d'autres données, tout en ayant les vaccins et le dispositif nécessaires pour septembre-octobre."