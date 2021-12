Vers une vaccination des enfants en Belgique? "La décision doit probablement appartenir aux parents et pas au gouvernement", estime un médecin

C'est un sujet qui divise et qui soulève de nombreuses questions: faut-il vacciner les jeunes enfants? Stéphane Moniotte, chef du service pédiatrie aux Cliniques universitaires Saint-Luc, était l'invité du RTL Info 19h.

Luc Gilson: - D'un point de vue médical, ce vaccin est-il nécessaire pour la santé de nos enfants ?

Stéphane Moniotte: - On a montré que le vaccin était sans danger. Il a été longuement étudié. Il est approuvé par les gérance européenne et américaine du médicament. Au-delà de ça, on sait que les enfants sont assez épargnés par la maladie. Il n'y a virtuellement pas d'enfants dans les services de soins intensifs qui sont hospitalisés pour ce motif. Les enfants sont toujours très rarement malades. Ils sont porteurs, peuvent transmettre le virus mais on est très rarement malades. Donc à titre individuel, les protéger n'a qu'une importance relative.

LG: - Si on propose de vacciner les enfants, ce n'est donc pas pour eux mais pour la société en général? Est-on sûr que ça peut vraiment freiner la propagation du virus?

SM : - On ne peut pas dire que ce n'est que pour la société générale. Cela peut leur est utile également car ça leur donnera une certaine protection si ce sont des enfants à risque. Ça va leur permettre de protéger leur famille, de continuer à fréquenter l'école, de ne pas être malade, de ne pas être dans ces clusters (autrement dit, foyers de contamination). Pour eux, il y a un retentissement qui peut être positif. Au-delà de ça, ce que l'on vise est essentiellement protéger la société et notre système hospitalier. Est-ce que la vaccination de cette tranche d'âge est cruciale en cela? Vraisemblablement pas. C'est la raison pour laquelle la majorité des experts pense que toutes les autres mesures sont extrêmement importantes et qu'avec l'arrivée du variant Omicron, qui est en train de se propager en Belgique, d'autres mesures restent primordiales.

LG: - Cette vaccination des enfants peut-elle freiner la propagation du virus? Et notamment celle du variant Omicron?

SM: - Ça peut freiner la propagation du virus. Mais ce n'est peut-être pas l'élément déterminant. Je pense qu'il est important que ce soit quelque chose qui soit fait dans des bonnes conditions. La vaccination doit être volontaire pour des raisons éthiques. La décision doit probablement appartenir aux parents et pas au gouvernement. Et puisqu'il s'agit de jeunes enfants, on ne va pas les vacciner "à la chaîne" dans des centres de vaccination comme on le fait avec des adultes. Je pense qu'il faut prendre le temps que ces enfants s'installent, qu'on puisse leur expliquer. Il s'agit de jeunes enfants qui n'ont rien demandé dans cette histoire. C'est important de faire cela proprement et par du personnel qualifié dans de bonnes conditions.