Vêtements thermiques, technique de l'oignon: voici tous les trucs pour lutter EFFICACEMENT contre le froid

On commence à ressortir les pulls et les écharpes. Sur le marché, il existe aussi des vêtements thermiques qui vous permettent de rester bien au chaud.

Quand le thermomètre baisse, on additionne en général les couches de vêtements. Et pourtant, il n'est pas toujours nécessaire de s'emmitoufler pour avoir chaud. En effet, en cas de températures basses voire très basses, il existe un indispensable: le sous-vêtement thermique.

"Ce sont des fibres spéciales. Quatre fibres. Il absorbe la chaleur de votre corps. Cela transforme aussi la transpiration de la peau en chaleur. Et la chaleur est conservée dans des poches d'air entre ces fibres. Comme ça vous restez au chaud et en même temps élégante, sans avoir plein de couches de vêtements", a expliqué Evelien Van Campenhout, responsable d'une marque de prêt à porter.

Il faut compter une dizaine d'euros pour ce type de sous-vêtements.

Si le mercure descend encore, vous pouvez passer à la technique de l'oignon: superposer des couches. Mais attention, cela ne se fait pas n'importe comment.

"Le trois couches, c'est la première couche fine contre la peau, isolante. La seconde couche plus épaisse, pour la chaleur uniquement. Et la troisième couche qui va isoler de l'extérieur, souvent imperméable et étanche", a confié Michel Tilquin, gérant d'un magasin de sport.

Et puis il y a le must: une veste qui se recharge pour vous garder au chaud. "C'est chauffé sur le devant, derrière, et sur les manches", a expliqué Benoît Thill, vendeur. Cette veste propose une autonomie de 6 heures et se vend à... 200 euros.