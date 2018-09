Victime d'insulte raciste et très émue, Cécile Djunga, humoriste et présentatrice météo, lance un #BalanceTonCon

Après le hashtag #BalanceTonPorc, le hashtag #BalanceTonCon est lancé par Cécile Djunga, humoriste et présentatrice météo à la RTBF.

La jeune femme d'origine africaine a publié mercredi soir une vidéo sur Facebook dans laquelle elle dénonce les insultes racistes dont elle est victime en permanence.

"Hier, au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements et que je ne passais pas bien à la télé. Et qu'il fallait me le dire. Ça m'a fait délirer d'imaginer cette espèce de dame chez elle et qui se dit 'M'enfin, on ne voit rien à la télé, la dame elle est trop noire'. C'est absurde. Je suis partagé entre le rire, la colère: ça commence à vraiment m'énerver ce genre de message", a-t-elle déclaré dans une vidéo postée sur Facebook et vue près de 200 mille fois en quelques heures.



Et elle ne compte pas en rester là. "Recevoir des messages tels que 'sale négresse rentre dans ton pays', j’en ai marre", poursuit la présentatrice émue aux larmes. "J’ai décidé que j’allais le dire parce qu’il y a trop de gens qui pensent qu’en Belgique, le racisme ça n’existe pas. Tous les messages que je reçois, maintenant, je vais les balancer", prévient Cécile Djunga.

Il faut savoir que l'auteur de propos racistes, quel que soit le canal utilisé, s'expose à une condamnation. Il peut écoper d'une amende, voire d'une peine de prison allant de 1 mois à 1 an d'enfermement.