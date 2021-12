À Charleroi, un couple a été victime d'un entrepreneur véreux qui a abandonné le chantier: "On a perdu toutes nos économies, mais aussi notre vie"

Ils ont investi toutes leurs économies pour rénover leur maison, mais vivent désormais dans un véritable chantier. Victime d'un entrepreneur peu scrupuleux qui les a abandonnés, ils se retrouvent aujourd'hui démunis.

"Nous sommes obligés de continuer à être parents, à travailler, et à rentrer chez nous comme ça" déplore Mélissa "Quand je vois les photos d'avant, c'est encore pire" explique-t-elle le cœur brisé.



Avec son compagnon Kevin, ce couple de jeunes parents regarde les photos de leur maison à Charleroi qu'ils habitent depuis un an, à la fois dégoûtés et désabusés. Il y a 3 mois, ces parents de trois enfants décident de faire d'importants travaux. Ils s'adressent alors à un entrepreneur, mais très rapidement les choses se dégradent.



" Normalement, le chantier devait durer deux semaines. Et puis ça a commencé à prendre un mois, puis un mois et demi…"Nous sommes obligés de continuer à être parents, à travailler, et à rentrer chez nous comme ça" déplore Mélissa "Quand, je vois les photos d'avants, c'est encore pire" explique-t-elle avant de poursuivre le cœur brisé "En fait depuis le 30 octobre, ils ne sont plus jamais, venus"



"On a payé nous-même ses ouvriers, car ils n'étaient plus payés. On s'est dit qu'on allait avancer comme ça, nous avions encore des gens qui pourront faire la main d'œuvre. Finalement ils ont fait pire que mieux."



La situation se complique alors que le froid arrive. Malgré le versement de 10 000 euros, les travaux sont toujours à l'arrêt. Alors qu'elle arpente sa maison, Mélissa dresse un constat accablant.



"Je ne peux même pas dire qu'il y a un mur qui soit terminé. Ici, le carrelage reste à faire. Il y a des trous, c'est même dangereux" explique-t-elle. "La petite a pris l'habitude de lever les pieds quand elle marche... Avec trois enfants et un chien, ce n'est pas évident."



La famille a acheté deux chauffages dans l'urgence pour faire face à l'hiver. Aujourd'hui, ils sont dans l'impasse. " À 10 jours de Noël, clairement, on ne suit plus. On a perdu toutes nos économies, mais aussi notre vie. On a plus de vie de famille" explique la jeune maman, soutenue par son compagnon.



En racontant son histoire sur les réseaux sociaux, Mélissa a pu se mettre en relation avec d'autres victimes de l'entrepreneur. Aujourd'hui, la famille cherche de l'aide.