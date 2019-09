Hayat, mère de trois enfants, se dit victime de racisme: "On a eu de la diarrhée sur la porte" (vidéo)

Hayat, mère de trois enfants, affirme être victime de racisme et de nuisances depuis plus de 10 ans. A bout, l'habitante de Sambreville raconte ce qu'elle vit au quotidien dans son quartier. "Ca hurle, ça crie vraiment fort. Déjà hier, vers 2h ou 3h du matin, ça criait encore dehors. On a eu de la diarrhée sur la porte et de l'urine ça, c'est tout le temps. Quand ils démarrent, ils klaxonnent exprès", explique la mère de famille qui se sent persécutée par son voisin restaurateur.

Le pire moment est le jour où elle aurait découvert une croix gammée sur sa voiture. "Moi j'en ai marre, ça fait des années que j'habite ici. Quand je vais au Maroc, je suis étrangère et quand je rentre ici, je suis une "sale étrangère", confie Hayat.









"Il m'a dit: "Dégagez, sales étrangers, il n'y a personne qui vous aime ici". Ca ne se fait pas. Il se prend pour qui", raconte-t-elle en larmes.

