Victoire à Hulst pour Denise Betsema, classement final pour Lucinda Brand

(Belga) La Néerlandaise Lucinda Brand (Baloise Trek Lions), deuxième de la quatrième des cinq manches au programme, est assurée de remporter le classement final de la Coupe du monde de cyclocross. Dimanche à Hulst, aux Pays-Bas, la victoire est revenue à sa compatriote Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal).

Brand, après trois victoires de rang, à Tabor, Namur et Dendermonde, a conforté son avance au général en prenant la 2e place, terminant à 1:02 secondes de Betsema. Comme souvent chez les dames, le podium a été entièrement trusté par les Pays-Bas, la championne du monde Ceylin del Carmen Alvarado prenant la 3e place à 1:09. Première Belge, Sanne Cant a dû se contenter de la 8e place à 2:23 de Betsema. La cinquième et dernière manche de la Coupe du monde se tiendra le 24 janvier à Overijse, à l'occasion du traditionnel Cross des raisins. (Belga)