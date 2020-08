Victoire de Jeffrey Herlings en MXGP et de Jago Geerts en MX2 au GP de Kegums en Lettonie

(Belga) Le Néerlandais Jeffrey Herlings a remporté le GP de Kegums en Lettonie de motocross dans la catégorie MXGP, dimanche. Quatrième de la première manche, il s'est imposé dans la seconde. Au classement du Grand Prix, il devance avec 43 points d'un point le Lituanien Arminas Jasikonis (Husqvarna). L'Espagnol Jorge Prado (KTM) a pris la 3e place avec 33 points. Dixième des deux manches, Jeremey Van Horebeek (Honda) a terminé 9e et Clément Desalle (Kawasaki) 11e après ses 8e et 13e places dans les manches.

Herlings augmente son avance au championnat. Le tenant du titre le Slovène Tim Gajser, qui avait remporté la première manche a abandonné dans la seconde, a dû se contenter de la 8e place finale. Herlings compte 213 points pour 167 à Gajser. La 3e place est partagée par Jasikonis et l'Italien Antonio Cairoli (KTM) 4e dimanche. Desalle est 7e (131), Van Horebeek 11e (95). Jago Geerts (Yamaha) s'est imposé de justesse en MX2 devant Tom Vialle (KTM). Le Belge a gagné la 2e manche après avoir terminé deuxième de la première course. Le Français s'est imposé dans la première et pris la 2e place dans la suivante. Ils inscrivent tous deux 47 points au championnat. Vialle conserve la 1re place après ce 5e Grand Prix de la saison. Il possède 217 points contre 209 à Geerts. La 6e épreuve du championnat du monde de motocross est programmée en Turquie le 6 septembre sur le circuit de Afyonkarahisar.