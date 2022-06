Victoires du Français Costes et de la Néerlandaise Diederiks au triathlon de Grammont

(Belga) La Néerlandaise Diede Diederiks et le Français Antony Costes ont remporté le triathlon de moyenne distance de Grammont comptant pour le circuit Challenge, dimanche en Flandre orientale. Les Belges Pieter Heemeryck et Alexandra Tondeur sont montés sur la 2e marche du podium.

Costes a bouclé les distances de 1,9 km de natation, 90 km de vélo (avec 2 ascensions du Mur) et 21,1 km de course à pied en 3h54:45, distançant Heemeryck sur les 7 derniers kilomètres du semi-marathon, alors que celui-ci avait pris la tête de la course au début du vélo. Victorieux à Grammont en 2018 et 2019, le Louvaniste a terminé 2e (3h55:58), à 1:13 du vainqueur, le Néerlandais Milan Brons complétant le podium (3h57:42). Chez les dames, Diederiks a pris les commandes de l'épreuve lors de la 2e boucle à vélo pour ne plus les lâcher. Elle s'est imposée en 4h27:53, devant Tondeur. Grâce à un bon semi-marathon, la Namuroise a privé l'Allemande Jenny Jendryschik de la 2e place dans les derniers kilomètres, terminant en 4h32:33, soit à 4:40 de la Néerlandaise. (Belga)