Viktors Iljins, un géant lituanien de 2m16 au Phoenix Brussels

(Belga) Le Phoenix Brussels a officialisé ce mardi l'arrivée de Viktors Iljins, un pivot lituanien de 2m16 qui évoluait à Riga (Lettonie) l'année dernière, pour la prochaine saison en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Après avoir enregistré les arrivées de Louis Hazard, Pavle Djurisic, BJ Raymond, Darius Washington, Ayoub Nouhi, Stéphane Moris, Ryan Richards et Thomas Massamba, le Phoenix Brussels a officialisé l'arrivée d'un nouveau pivot en la personne de Viktors Iljins. Le Lituanien âgé de 29 ans, qui culmine à 2m16, a évolué par le passé du côté de Riga (Lettonie) et de Rapla (Estonie). "Viktors est fort d'une expérience au plus haut niveau européen", explique Ian Hanavan, le coach bruxellois. "Ce talentueux joueur de 29 ans nous apportera de la taille supplémentaire dans une équipe déjà très aérienne. Viktors peut jouer aux postes 4 et 5 mais c'est aussi un excellent shooteur à longue distance. Nous sommes impatients de le voir oeuvrer au club car c'est un joueur que nous suivons depuis longtemps." Pour rappel, les Bruxellois ont terminé la saison dernière à la 9e place (6 victoires pour 11 défaites) dans ce championnat écourté et arrêté à cause du coronavirus qui a vu Ostende remporter un neuvième titre consécutif de champion de Belgique. (Belga)