Violences en marge des gilets jaunes: pas de lien établi avec des partis extrémistes, selon le ministre Jan Jambon

Il n'y a, actuellement, aucun lien, qui a pu être établi entre les "gilets jaunes" et des partis extrémistes, a affirmé lundi le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) dans l'émission De Ochtend, sur la VRT.



Après les actes de violences des derniers jours, la nuit de dimanche à lundi a été "relativement calme", a affirmé le ministre de l'Intérieur, en restant prudent. "Ce n'est pas parce que cette nuit a été plus calme que l'action est terminée", a-t-il averti.Selon lui, les services de sécurité se sont intéressés au profil des manifestants. Il s'agit d'une part de personnes souhaitant mener des actions pacifiquement et, d'autre part, de casseurs déjà connus de la justice pour des faits de violences ou de drogues. "Aucun lien avec des partis extrémistes n'a pour l'instant pu être établi", a ajouté M. Jambon.