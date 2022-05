Karol An explique avoir subi des violences gynécologiques durant sa grossesse: "Là j'ai mal, clairement"

Ce lundi soir sur RTL TVI, après le RTL INFO 19H, le magazine Images à l'Appui s'intéresse au témoignage de Karol An. Elle se confie sur les violences gynécologiques qu'elle a subies de la part de son médecin pendant sa grossesse. "Un gynécologue arrive et me demande d'entrer dans la salle d'examen avec mon compagnon. On lui explique que je suis enceinte, que je pense faire une fausse-couche puisque j'ai des douleurs et des fortes pertes de sang", explique notamment Karol An.

Il reste à peu près 20 secondes à l'intérieur de mon corps pour me dire: 'Si grossesse il y avait, il n'y a plus'

D'un ton qui a semblé glacial à notre témoin, le gynécologue lui demande de s'allonger sur la table pour l'ausculter. "Là il me dit que mon col de l'utérus est obstrué en effet. Donc il ne sait pas aller bien loin et il ne sait rien vérifier. Donc qu'il va devoir enlever ce qui obstrue le col. Sans m'expliquer ce que c'est, sans me dire de quoi il s'agit, etc. Là, il prend une pince, et avec des gestes très durs et très froids… À ce moment-là, j'ai mal, clairement. Il retire l'embryon et il le jette à la poubelle. Sans rien me dire, sans rien expliquer, il me dit qu'il va juste faire une écho", confie Karol An, encore touchée par le souvenir des faits. "Il reste à peu près 20 secondes à l'intérieur de mon corps pour me dire: 'Si grossesse il y avait, il n'y a plus'".

