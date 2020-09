Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - La police enquête sur un possible incident de tir à Deurne

(Belga) La police était dépêchée sur place dans une rue de Deurne samedi soir après un possible incident de tir. Ni elle, ni le parquet d'Anvers ne communiquaient cependant de détails sur cette opération en fin de soirée.

Les faits se sont déroulés samedi soir vers 22 heures. Selon Het Laatste Nieuws, il y a des indications d'une fusillade. Pour l'instant, la police d'Anvers ne peut que confirmer qu'elle est venue sur les lieux pour l'enquête et que la rue a été fermée. Le parquet d'Anvers ne communique pas non plus sur ce qui s'est exactement passé dans la Palinckstraat. La nuit de samedi à dimanche est la deuxième de l'opération dite "Nachtwacht" (Ronde de nuit), destinée à lutter contre les violences liées au milieu de la drogue à Anvers et lors de laquelle la police patrouille et effectue des contrôles supplémentaires à Deurne et Borgerhout. L'initiative de la ville et de la police fait suite à une recrudescence d'incidents violents ces dernières semaines. (Belga)