Violente agression sur deux agents Securail aux Guillemins à Liège

(Belga) La police ferroviaire a débrayé samedi aux Guillemins à la suite d'une grave agression survenue la veille dans la même gare.

Un accompagnateur de train a en effet signalé la présence d'un voyageur sans titre de transport dans un train venant de Bruxelles. En gare des Guillemins, deux agents Securail se sont présentés pour interroger l'homme et lui demander de décliner son identité. Ce dernier se serait alors montré violent, jusqu'à lâcher son chien sur les agents de sécurité, selon les dires du secrétaire régional de la CGSP Cheminots Liège, Anthony Signorino. L'altercation a ensuite pris une tournure plus grave et une unité spécialisée de la police de Liège est intervenue pour maîtriser l'individu. Ce dernier sera entendu par la zone de police locale à laquelle il appartient, étant donné qu'il n'est pas de la région, a précisé le parquet de Liège. Le syndicat dénonce une multiplication de ce genre d'actes dans la gare et réclame plus de moyens. Le retour à la normale est prévu pour dimanche.