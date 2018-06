Vision trouble, dilatation des pupilles, sécheresse buccale ou fatigue: Lidl rappelle du pop corn sucré

Le producteur allemand XOX Gebäck GmbH procède au rappel du "Snack Day Popcorn sucré, 200g" car des quantités d'alcaloïdes tropaniques plus élevées que la normale ont été détectées, indique vendredi Lidl, qui distribue le produit en Belgique. Les alcaloïdes tropaniques peuvent provoquer une vision trouble, la dilatation des pupilles, de la sécheresse buccale ou de la fatigue.



Les produits concernés portent le numéro EAN 40884509 et leurs dates de péremption sont fixées aux 18.12.2018, 19.12.2018, 30.12.2018, 31.12.2018 et 30.01.2019.Lidl Belgique demande à ses clients de ne pas consommer ce pop corn, qui peut être rapporté dans les magasins où le prix d'achat sera remboursé.Le service client de Lidl est accessible gratuitement au 0800/73520.