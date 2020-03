Visites dans les hôpitaux et coronavirus: voici ce qui est encore autorisé

Le système des visites est adapté dans les hôpitaux, pour répondre aux inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus. Chaque patient pourra recevoir maximum deux visiteurs par jour, et pas d'enfant, sauf cas particuliers.

Bernadette est hospitalisée à Sart-Tilman, au CHU de Liège. Elle reçoit aujourd’hui la visite de sa sœur et cette limitation, finalement, ça l’arrange. "C’est parfois fatiguant, oui lorsqu’on a six personnes en même temps, ce n’est pas reposant", juge-t-elle.





Jusqu'ici pas de problème, les gens comprennent



Sa sœur considère aussi que c’est une bonne mesure et si jamais un jour ou lui interdisait de la voir car elle aurait déjà eu deux visites : "Eh bien, on fait demi-tour. Il y a le téléphone, il y a internet, tout simplement."



Dans chaque service, le personnel est chargé de faire appliquer les mesures. Jusqu’ici pas de problème, même quand les visiteurs débarquent en groupe.



"On demande qui ils veulent voir et s’il y a vraiment trop de monde, alors on fait un switch, on fait tourner les visites et cela se passe relativement bien. Nous n’avons pas de soucis avec ça, les gens comprennent", précise Coraline Graziadio, infirmière en cardiologie.



Pas plus de deux visiteurs adultes par jour, garder une distance de deux mètres. Les consignes sont affichées un peu partout dans l’hôpital.



Pas d'exception pour les maternités



"Il faut ce qu’il faut. Mon mari rentre à l’hôpital et je vais prévenir les amis et la famille que c’est préférable de ne pas venir", abonde une dame.

Certains vont même plus loin que les mesures demandées et vont jusqu’à mettre des masques de protection. "Je sais que je vais plus loin mais je suis prévoyante. Je me protège et je crois que c’est bien mieux comme ça pour tout le monde", lance une visiteuse.



Dans certains cas, les règles peuvent être assouplies. "Il y a évidemment des mesures exceptionnelles qui pourraient être envisagées et ce en accord avec la chef, responsable de l’unité : les fins de vie, les soins palliatifs ou tout autre cas exceptionnel qu’elle jugerait intéressant d’outrepasser", explique Isabelle Finck, infirmière hygiéniste.



Il n’y a pas d’exception prévue pour les maternités. Les familles, les proches sont invités à effectuer leurs visites à la maison, après le séjour à l’hôpital.