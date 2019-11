Vitrailliste passionné, Alexandre ne gagne parfois que 5 euros de l'heure malgré son statut d'artisan certifié (vidéo)

Les artisans ouvrent leurs portes au public ce dimanche. Dans notre pays, 1.400 professionnels bénéficient de la certification du SPF Economie, gage d'un savoir-faire authentique et d'un travail de qualité. Nous avons été à la rencontre d'un créateur de vitraux pour le RTL INFO 13h.

Alexandre est vitrailliste et fait partie des 1.400 artisans certifiés par le SPF Économie, gage d'un travail de qualité liée à la tradition au caractère authentique et manuel. "Je suis artisan certifié depuis quelques années, mais le problème, c'est que il n'y a rien qui suit, explique Alexandre Bikady, artisan vitrailliste. On entend beaucoup de bruit, que l'on va avoir des avantages... mais rien. Donc nous sommes certifiés, mais jusque maintenant, il n'y a rien du tout."

Et pourtant, il ne compte pas ses heures et réalise des créations minutieuse, précises, bien loin du Made in Taïwan. En Belgique, 6 artisans sur 10 exercent leur activité à titre complémentaire et 90% d'entre eux gagnent moins de 500 euros net par mois, selon le Syndicat Neutre pour Indépendants qui réclame une baisse de la TVA à 6%. "C'est vrai que la baisse de la TVA sur notre main-d'oeuvre ou sur nos créations, ça pourrait déjà permettre de gagner un peu plus ou d'être un peu plus abordables."

"Qui travaille encore pour 5 euros de l'heure?"

Aujourd'hui, 7 artisans sur 10 ont plus de 40 ans et les jeunes n'osent plus se lancer. "Parfois, je travaille à 5 euros de l'heure... Qui travaille encore à 5 euros de l'heure aujourd'hui?"

L'Union des Classes Moyennes souhaite doter ces artisans certifiés d'un véritable statut à partir de 2020, à l'image de la France. Une perspective encourageante pour ces passionnés.