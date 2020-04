Vivez un lundi de Pâques exceptionnel sur RTL TVI: Maria Del Rio et Jean-Michel Zecca vous invitent pour une émission TRÈS spéciale

Le lundi Pâques est souvent synonyme de réunion en famille et entre amis. Cette période de confinement nous oblige à revoir les traditions et RTL TVI vous propose de vivre un lundi de Pâques hors du commun.

Vous êtes très très nombreux à suivre quotidiennement sur RTL TVI la première émission de confinement "Belges à domicile". Un rendez-vous feel good qui apporte le réconfort dont nous avons bien besoin en cette période inédite.

Pour ce lundi de Pâques un peu particulier, Maria Del Rio et Jean-Michel Zecca vous proposent de passer l’après-midi ensemble en direct sur RTL TVI pour une émission spéciale: "Belges à domicile vus du ciel", dont le lancement se fera depuis le RTL Info 13h.

Christophe Deborsu lui, passera vous voir chez vous... enfin au-dessus de chez vous puisqu’il sera à bord de l’hélicoptère de RTL qui sillonnera Bruxelles et la Wallonie pour vous filmer. Sandrine Dans et Jacques van den Biggelaar seront eux aux quatre coins de la Wallonie.

Ensemble, nous découvrirons vos initiatives pour rompre la monotonie du confinement et pour aider ceux dans le besoin. Grâce à la technologie, nous vous rejoindrons en direct un peu partout dans le pays et notre hélicoptère survolera vos maisons. L’occasion pour vous de manifester votre solidarité comme vous le souhaitez.

Vous pouvez participer



Vous avez envie de faire signe à Christophe Deborsu? De préparer une surprise sympa vue du ciel ou simplement de passer un message à l’antenne? C’est le moment idéal pour remercier les personnes qui vous aident, de dire à vos proches que vous les aimez, peut-être même de faire une demande en mariage ou encore d’annoncer votre grossesse de manière originale! Toutes les actions et les messages de bienveillance sont les bienvenus! Contactez-nous vite à l’adresse suivante: helico@rtl.be.

Des personnalités nous rejoindront en direct de chez elles pour partager leurs histoires et leurs trucs et astuces pour vivre au mieux le confinement.

Si vous avez l’impression de perdre de vos repères ou que vous avez du mal à supporter l’isolement lié à cette situation, un psychologue sera là pour répondre à vos questions et vous donner des conseils.

Mais surtout vous verrez les plus beaux sites de Wallonie et de Bruxelles du ciel! Les images prises depuis l’hélicoptère seront retransmises en live sur RTLplay et RTLINFO.be.

Bel RTL suivra également de près cette escapade à travers ses différentes émissions ce week-end. L’événement sera à vivre également sur les réseaux sociaux de RTL.

Rejoignez-nous ce lundi de Pâques pour passer l’après-midi ensemble dans "Belges à domicile vus du ciel".