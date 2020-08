Vivre avec le coronavirus... à long terme: voici la nouvelle mission que Wilmès donne aux experts (vidéo)

La Première ministre demande aux experts fédéraux de s'entourer de spécialistes, notamment dans le domaine de la psychologie, pour "réinventer de façon pérenne notre façon d’entretenir nos contacts sociaux" dans un contexte de présence du coronavirus.

Lors de la conférence de presse ayant suivi le Conseil National de Sécurité, la Première ministre, Sophie Wilmès, a évoqué la lassitude ressentie par de nombreux citoyens quant au fait de devoir respecter des mesures liées au coronavirus et, plus largement, de devoir supporter cette situation étrange et inédite. "Malgré les assouplissements, nous savons que les mesures de ce type restent difficilement tenables à long terme".

Selon la Première ministre, la population a besoin de se projeter. Il est donc temps de penser au long terme. "Nous devons, et c’est ce que nous souhaitons faire, pouvoir sortir de la gestion de crise pour s’engager fermement dans une dynamique à long terme de gestion des risques. (…) Nous devons être en mesure de réinventer de façon pérenne notre façon d’entretenir nos contacts sociaux. Nous souhaitons pouvoir le faire le plus normalement possible tout en préservant la santé de chacun d’entre nous".

"Nous demandons donc aux experts du CELEVAL (la cellule d'évaluation constituée d’un groupe d'experts fédéraux, ndlr) avec l’appui d’autres spécialistes, comme par exemple des psychologues, de se pencher prioritairement sur ces questions. Et quand je dis prioritairement, ce n’est pas une expression de langage, c’est vraiment une volonté, nous voulons que prioritairement, nous nous penchons sur cette question. L’objectif est de trouver rapidement une solution durable à cette question que nous estimons essentielle".