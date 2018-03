Voici Aerosmurf, le nouvel avion aux couleurs des Schrtoumpfs de Brussels Airlines (vidéo)

Brussels Airlines a dévoilé samedi Aerosmurf, son cinquième avion iconique aux couleurs de la Belgique. Fruit d'un concours ouvert au grand public, l'Airbus A320 arbore cette fois un design rendant hommage aux Schtroumpfs, qui fêtent leur 60e anniversaire cette année. C'est d'ailleurs la Schtroumpfette qui en est la capitaine de bord.





Plus de 1.400 idées avaient été soumises à la compagnie aérienne belge



L'été dernier, Brussels Airlines avait invité le public à lui donner des idées et suggestions pour son prochain avion iconique aux couleurs de la Belgique, après Rackham (Tintin), Magritte, Trident (Diables Rouges) et Amare (Tomorrowland). Plus de 1.400 idées avaient été soumises à la compagnie aérienne belge, dont celle de l'Italienne Marta Mascellani et son projet d'un appareil habité de petites créatures bleues. C'est finalement celui-ci qui avait été retenu par un jury de personnalités.





14 jours de peinture



Il aura fallu sept mois de travail pour affiner le projet puis 14 jours de peinture pour que l'avion soit enfin prêt à être dévoilé samedi, en présence de Véronique Culliford, la fille de Peyo, le créateur des Schtroumpfs. Le nom de l'appareil, Aerosmurf, est le titre d'une bande dessinée des Schtroumpfs qui raconte l'histoire d'un petit Schtroumpf qui rêve de voler. Il a essayé de voler de différentes façons mais aucune d'entre elles n'a fonctionné, jusqu'à ce qu'il construise un avion. Depuis lors, il est connu sous le nom d'Aerosmurf.





Les Schtroumpfs interagissent entre eux



La version finale de l'appareil compte 19 Schtroumpfs, aussi bien passagers que membres d'équipage, qui interagissent entre eux. Dans le cockpit, on retrouve la Schtroumpfette comme commandant de bord et le Grand Schtroumpf comme co-pilote. Il y a également de nombreuses références à la Belgique: un Schtroumpf jouant au saxophone, un autre à l'harmonica, en référence au célèbre musicien Toots Thielemans, une petite créature servant des frites belges et des gaufres. Aerosmurf compte aussi deux passagers secrets, Gargamel et Azraël, qui essayent de s'échapper par une trappe dans le ventre de l'avion.





"C'est un bel appareil et c'est une chouette façon de terminer"



Aerosmurf fera partie de la flotte de Brussels Airlines dès ce dimanche et jusqu'en 2023. Présent pour la dernière fois en tant que CEO de la compagnie aérienne (licencié il y a quelques semaines, il sera remplacé à son poste dès le 1er avril par l'Allemande Christina Foerster, ndlr), Bernard Gustin s'est dit touché par ce moment. "C'est un bel appareil et c'est une chouette façon de terminer", a confié celui qui a eu droit à une fête d'adieu du personnel de la compagnie, vendredi soir, au siège de l'entreprise.