Voici ce qui change ce 1er mars

Une série de changements entrent en vigueur ce 1er mars.

COUVRE-FEU EN WALLONIE: à partir de minuit au lieu de 22h

Le couvre-feu dans la partie sud du pays commencera, comme en Flandre à minuit au lieu de 22h. Il continuera à s'achever à 5h. Seule désormais la région bruxelloise maintient le début du couvre-feu à 22h, une plus grande sévérité qui a montré son utilité pour limiter les grands rassemblements de jeunes, la semaine passée pour profiter du beau temps, en particulier dans le bois de la Cambre.

MAISONS DE REPOS À BRUXELLES: assouplissement des mesures de restriction

Les adaptations suivantes sont possibles si le taux de vaccination des résidents dans la maison de repos est d’au moins 90% :

- Modulation des activités possibles en fonction du stade épidémiologique de la maison de repos (et donc possibilité d’activités en groupe ou de repas en commun par exemple)

- Autorisation des visites en chambre

- Autorisation d’avoir 2 contacts rappr0ochés (fixes).

Les visiteurs devront porter un masque en permanence. Par ailleurs, les mesures générales de distanciation sociale restent d’application entre les résidents et les visiteurs, hormis pour les deux contacts rapprochés autorisés.



Si le taux de vaccination est plus faible dans une ou l’autre maison de repos, la situation sera évaluée par le médecin coordinateur et le service d’inspection et d’hygiène afin d’élaborer des adaptations sur mesure, avec flexibilité.

CONSOMMATION: changement des labels énergétiques pour l'électro-ménager

A partir de ce 1er mars, les labels énergétiques des appareils électroménagers changent. Fini les A+ ou A++ que vous voyez quand vous achetez un frigo ou une machine à laver, l'Europe change les appellations. L'échelle de A+++ à D est remplacée par une échelle de A à G. Ces nouvelles étiquettes s'accompagnent d'une nouvelle méthode de tests plus proche de l'utilisation réelle des appareils électroménagers: une machine à laver +++ plus pourrait donc être classée C, selon le nouveau label. La consommation électrique des lave-linges a été divisée par trois en moyenne depuis l'introduction de ces labels énergétiques.

DÉCONFINEMENT: reprise des métiers de contact

Les professions non médicales ayant des contacts avec le client (salons de tatouage, esthétiques, taille de barbe, etc.) pourront reprendre leur activité le 1er mars comme prévu. Les experts auraient tenté de freiner cette reprise mais les décideurs politiques ont refusé tout changement.

VIE QUOTIDIENNE: Nouveaux horaires pour 44 guichets SNCB

A partir de ce 1er mars, une période de transition entre en vigueur et les horaires des 44 guichets des gares SNCB destinés à être fermés définitivement d'ici 2021 sont modifiés avec une ouverture de deux à trois jours par semaine.



Sur place, des stewards informeront les voyageurs sur l'utilisation des automates de vente et des brochures seront mises à disposition pour détailler les différents canaux de vente. Des séances d'information et de démonstration seront également organisées dans les gares concernées. La SNCB souligne que ces fermetures concernent des guichets de gares de taille moyenne ou petite, où les clients se font rares. Le conseil d'administration de la SNCB a acté le 9 février dernier la fermeture de 44 guichets dans ses gares d'ici la fin de l'année.