Voici ce qui change ce 1er octobre

Comme chaque début de mois, de nouvelles mesures ou initiatives publiques entrent en vigueur et pourraient vous concerner. Alors, autant les connaître.

CORONAVIRUS

Le masque à l'extérieur n'est plus obligatoire

Sauf:

- dans les lieux très fréquentés et dans les endroits où la distance de sécurité de 1,5 mètre ne peut être garantie.

- dans les transports publics, dans les magasins et dans les cinémas.

À Bruxelles, les autorités régionales demandent que chaque citoyen soient toujours en possession de son masque.

La quarantaine réduite à 7 jours si on est négatif

Si vous avez des symptômes du Covid-19, contactez votre médecin, qui vous mettra immédiatement en isolement pendant une semaine. Si vous êtes testé positif, la quarantaine d'une semaine reste de mise. Si le test est négatif, vous pouvez immédiatement suspendre la quarantaine, si votre santé le permet.

Événements organisés par un professionnel (mariage, traiteur, etc.) : plus de limite d'invités

Pour les événements organisés à titre privé sans encadrement professionnel, la limite reste par contre fixée à 10 personnes.

En outre, les soirées dansantes ne seront pas encore autorisées.

Wallonie: congé sans solde autorisé pour les agents régionaux pour la garde de leur enfant

Pour leur enfant de moins de 15 ans.

Nouveau baromètre du coronavirus à partir des infos des médecins généralistes

Les consultations des généralistes concernant des problèmes respiratoires, dont le Covid-19, seront répertoriées sur la base du dossier médical électronique, qui génèrera automatiquement le nombre de patients souffrant de troubles respiratoires. Le médecin devra ensuite envoyer ce résultat à Sciensano deux à quatre fois par semaine.

Le baromètre offrira ainsi la possibilité au secteur des soins de santé de suivre l'évolution de la situation des soins de première ligne.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Le tarif prosumer entre en vigueur, il sera compensé à 100% par des primes pour 2020 et 2021

Il s'agit d'une redevance demandée aux détenteurs de panneaux photovoltaïques pour leur utilisation du réseau électrique belge.

Un texte voté ce mercredi au Parlement wallon prévoit toutefois la mise en place de différents types de primes, compensant en partie le manque à gagner des prosumers. En pratique, un premier montant de maximum 400 euros y est prévu pour une installation de mesurage et de pilotage - un outil qui permet de consommer quand l'électricité est moins cher -, accessible à 27.650 clients prosumers et 50.000 non prosumers, si la demande est introduite avant le 31 décembre 2020. Un montant de 150 euros est par ailleurs accordé pour installer un compteur double flux ou communicant chez 37.500 clients prosumers et 75.000 non prosumers.

Le tarif prosumer sera ainsi compensé à 100% pour 2020 et 2021 puis à 54% pour 2022 et 2023. En 2024, il sera mis fin aux compensations.

Enfin, la proposition de décret prévoit que les ménages qui s'équipent en photovoltaïque avant le 31 décembre 2023, pourront toujours bénéficier d'un compteur qui tourne à l'envers jusqu'en 2030.

TEC

Réseau de lignes Express étendu à 17.

Ces lignes doivent permettre de relier rapidement les villes entre elles.

Trois nouvelles lignes:

- Waremme-Namur

- Perwez-Ath

- Malmedy-Verviers

Dix autres existent déjà:

- Louvain-la-Neuve-Wavre-Ixelles (Conforto)

- Louvain-la-Neuve-Wavre-Woluwe (Conforto Bis)

- Wavre-Auderghem (Conforto 3)

- Jodoigne-Louvain-la-Neuve-Ottignies (Rapido Bus 1)

- Tubize-Nivelles (Rapido Bus 2)

- Braine-l'Alleud-Genappe-Louvain-la-Neuve (Rapido Bus 3)

- Nivelles-Louvain-la-Neuve (Rapido Bus 4)

- Bastogne-Namur (88), Namur-Couvin (56)

- Namur-Péruwelz-Jodoigne (82)

Les quatre anciennes lignes Wallonia Easy Line se voient également renforcées et intégrées à l'offre.

En matière de tarification, c'est le tarif Horizon+ qui sera appliqué à toutes ces lignes.

Le réseau Express sera principalement desservi par "des véhicules confortables, reconnaissables à leur habillage jaune monochrome et équipés au fur et à mesure du wifi et de ports USB", a précisé le TEC.

Par ailleurs, ces bus seront actifs toute la journée et toute l'année, afin de faciliter les déplacements des travailleurs et étudiants.