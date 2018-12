Voici ce qui vous agace le plus au volant

Les conducteurs qui n'utilisent pas leurs clignotants. Voilà ce qui vous agace le plus d'après une étude de Touring. La conduite agressive ou violente et les centristes complètent le podium de ces comportements insupportables sur la route. Une enquête menée sur 1200 Belges.

Parfois la limite est franchie et les exemples ne manquent pas. Sur la route, une personne interrogée sur trois affirme avoir été victime d’agression ou de violences. "De temps en temps, on me fait un doigt d’honneur. C’est déjà arrivé", confie une conductrice au micro de Mathieu Langer pour le RTLinfo 19 heures

Ce qui énerve 41% des conducteurs, c’est tout simplement l’oubli d’un clignotant. "J’ai eu la semaine dernière une altercation avec une dame qui me dit qu’elle avait priorité. Je lui ai fais remarquer qu’il y avait un panneau top", fait savoir un automobiliste. Pour compléter ce top 3, les centristes ont la cote. Rester sur la bande du milieu agace 31% des automobilistes.

Se rendre visible aux yeux de tous

A l’approche de l’hiver, les journées deviennent de plus en plus courtes. Pour les piétons et les cyclistes, l’important est d’optimiser sa visibilité afin d’éviter l’accident. Lorenzo Stefani, responsable communication chez Touring, insiste: "Il faut se rendre visible. Que ce soient les usagers faibles, ou même les piétons, qu’ils aient un vêtement visible. Mais surtout, que les automobilistes et les mots aient des phares et des clignotants qui fonctionnent. C’est le moment de le vérifier."

La demande de signalisation reste croissante, notamment pour les cyclistes en ville. Le principal reste avant tout les valeurs du vivre ensemble et de la courtoisie, tous deux valables aussi sur la route.