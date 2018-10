Voici combien il y a d'habitants en Wallonie

Au 1er janvier 2018, la population wallonne comptait 3.624.377 habitants, soit 31,9% de la population de la Belgique, ressort-il de l'édition 2018 des chiffres-clés de la Wallonie publiés jeudi par l'Iweps (Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique).

La population wallonne poursuit sa croissance, mais à un rythme moins élevé qu'il y a quelques années: 2,7 pour mille en 2017 contre plus de 5 pour mille entre 2006 et 2010. Le mouvement migratoire explique cette croissance de la population, le mouvement naturel apportant à l'inverse une contribution légèrement négative en 2017. Ainsi, en 2017, 39.495 personnes sont arrivées de l'étranger, pour un solde migratoire extérieur (les arrivées moins les départs) de 8.085 personnes. Parmi ces nouveaux arrivants, on dénombre 5.995 demandeurs d'asile.



Les migrations internes sont également favorables à la Wallonie. Le sud du pays enregistre davantage d'entrées que de sorties vis-à-vis de Bruxelles (solde positif de 3.697 personnes). A l'inverse, la Wallonie perd quelques habitants au profit de la Flandre (-873 personnes en 2017).





Les naissances en constante diminution



Le solde naturel est par contre négatif. Celui-ci est dû en grande partie à une surmortalité enregistrée chez les 65 ans et plus durant l'hiver 2016-2017, mais également au nombre de naissances en constante diminution depuis 2011.





Vieillissement de la population



L'âge moyen de la population wallonne s'élève à 41,3 ans. Celui-ci devrait croître de 2,9 ans pour atteindre 44,2 ans en 2071, dans un contexte de vieillissement de la population, prévoit l'Iweps. La part des 65 ans et plus devrait ainsi passer de 5,2% en 2018 à 10,2% en 2071.



Un ménage wallon est composé en moyenne de 2,3 personnes. Les ménages d'une personne représentent 36,5% de l'ensemble des ménages, devant les couples mariés avec enfants (18,7% des ménages), les couples mariés sans enfants (16,5%) et les familles monoparentales (12,6%).