Voici comment Brussels Airport transportera le vaccin contre le coronavirus: "On le maintient à -79° grâce à la carboglace" (photos)

La Belgique a annoncé que dès que le vaccin développé par Pfizer et BioNTech sera sur le marché, elle en achèterait 5 millions de doses. Ensuite, il faudra s'assurer que ce vaccin arrive jusqu'à nous. Certains doivent être conservés à des températures bien précises. L’aéroport de Bruxelles détient une grande expertise pour transporter les produits phamarceutiques et se prépare à l'arrivée de ces précieux vaccins.

Le défi est immense. Chaque vaccin a sa propre température de conservation. Pour Pfizer, par exemple : ce sera – 80 degrés. Pour garantir la chaîne du froid à l’aéroport, les autorités aéroportuaires ont prévu 30.000 mètres carrés de hangars réfrigérés, de grandes glacières, un emballage minutieux et une glace sèche, à savoir, la carboglace. "Le vaccin est tenu à -79 degrés grâce à la carboglace, explique Christophe Sacré, opérateur Hazgo (transport de produits sensibles). C'est le thermomètre qui maintient la température pendant tout le trajet du vaccin". "Le producteur a développé un emballage où la carboglace peut tenir jusqu'à 10 jours", explique Tom Heymans, responsable Hazgo (transport de produits sensibles).





Brussels Airport est spécialisé en transport de produits pharmaceutiques

Pour acheminer un vaccin, il faut compter deux à trois jours au total. Le produit transite quelques heures à peine à l’aéroport. "On s'occupe des vaccins depuis longtemps déjà, rappelle Koen Gouweloose, administrateur délégué de Swissport. On sait comment il faut s'y prendre. On s'est par exemple chargés de transporter les vaccins contre Ebola. Les seules inconnues sont de savoir combien, quand, sur quelle ligne aérienne et sur quelles destinations".

Il y a encore de nombreuses inconnues, mais l’aéroport se prépare depuis plusieurs mois. Aujourd’hui : tout semble prêt. "Brussels Airport est spécialisé en transport pharmaceutique. 8% des volumes transportés dans l'espace cargo sont des produits pharmaceutiques", comptabilise Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport.

Les premières doses devraient arriver d’ici quelques semaines. Pour les plus grandes quantités, ce sera au printemps 2021.

