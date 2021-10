Voici comment la hausse des prix des carburants va impacter vos prochaines vacances à l'étranger

J-3 avant les congés de Toussaint. Allez-vous partir durant ses vacances ? Si oui, devez-vous vous inquiéter de la hausse des prix des carburants? Et comment ces hausses impactent-elles nos voyages à l'étranger ? Eléments de réponses avec notre spécialiste de la consommation et de l'économie, Bruno Wattenbergh.

D'ici quelques jours, les vacances de Toussaint débuteront pour un bon nombre de Belges. Comptez-vous partir en vacances? Les Belges doivent-ils s'inquiéter des hausses de prix des carburants par rapport au prix de leurs vacances?

Oui et non parce que cette crainte va dépendre de plusieurs facteurs. S'ils partent en voiture, s'ils descendent dans le sud, s'ils vont à la montagne... Automatiquement, cette hausse des carburants - diesel ou essence - va impacter leur budget vacances. C'est certain. A partir du moment où on est dans une augmentation qu'ils ont déjà intégré, s'ils avaient fait leur budget cet été, on aura probablement une hausse de 5 à 6% à cause de cette forte hausse des carburants.

Actuellement, c'est mieux de faire son plein au départ de la Belgique, au Luxembourg ou sur l'autoroute ?

En tout cas pas sur l'autoroute. Au Luxembourg, bien évidemment, parce qu'il est moins imposé. Sur l'autoroute, on sait qu'en France, les prix sont très élevés. Mais puisque vous avez accès, via votre téléphone, au prix des carburants, il faut parfois faire un détour et comparer. Vous pouvez par exemple sortir de l'autoroute puis reprendre l'autoroute pour pouvoir faire le plein dans une station qui n'est pas d'autoroute.

Et si on part en avion, les prix ont quasiment tous augmenté...

Là, c'est plus compliqué parce que ça dépend d'autres types de facteurs. D'abord, chez qui ils ont acheté leur ticket d'avion ? Qu'est-ce qu'ils ont acheté ? Est-ce qu'ils ont acheté un ticket ou un package ? Selon ces critères, ils vont pouvoir avoir une hausse ou ne pas avoir de hausse du prix du billet.

Cela dépend si le billet a été émis ? Qu'est-ce que cela signifie ?

Si vous avez juste réservé un vol sec et que le billet a été émis, vous êtes tranquille. La compagnie ne peut plus rien faire, elle ne peut pas répercuter des hausses de carburants, des hausses de taxes... Pour la Toussaint, par exemple, c'est trop tard parce qu'il faut le faire 20 jours à l'avance avant le départ. Donc les gens qui ont déjà réservé leur package et auraient déjà réservé leur ticket, s'ils n'ont pas été prévenus par la compagnie aérienne, elle ne peut pas le faire.

Par contre, ceux qui ont réservé pour décembre, ceux qui ont planifié des vacances en février, en avril pour Pâques ou pour l'année prochaine, ils vont être confrontés à ça. Le prix de leurs vacances pourraient donc augmenter. Et il y a toute une série de critères intéressants parce que la compagnie doit d'abord le mettre dans ses conditions générales de vente. Mais ne nous leurrons pas, la plupart des compagnies mettent ça dans les conditions générales de vente.

Si on pense déjà aux vacances de Carnaval ou aux vacances de Pâques, vaut-il mieux attendre pour acheter des tickets d'avion ou cela risque encore d'augmenter ?

Je ne pense pas parce qu'on est dans une tendance haussière actuellement, donc on ne prévoit pas qu'il y ait des perspectives de baisses avec la puissance de la relance économique maintenant et la demande en matière d'énergie. Donc, si vous avez la possibilité de bloquer un voyage et si vous avez la possibilité de demander l'émission des tickets, vous vous protégez contre cette hausse.

Peut-on refuser cette augmentation de prix ?

Oui, vous pouvez demander le remboursement. S'il y a une hausse qui s'élève à plus de 8% du total, vous pouvez demander un remboursement du voyage et la compagnie est obligée de le faire. Mais ce n'est peut-être pas nécessairement plus intéressant parce que si cette hausse est vraiment significative, peut-être que vous pouvez négocier avec la compagnie qui a envie de vous garder comme client.

Cela marche vraiment de négocier avec la compagnie ?

Peut-être pas avec la compagnie, alors demandez le remboursement. Mais, par exemple, si vous avez été dans une agence de voyage - et il faut bien rappeler que les agences de voyages, c'est aussi du conseil - alors discutez avec l'agence de voyages pour voir quelle alternative elle peut vous proposer. C'est aussi une possibilité. Et puis, si vous avez vraiment peur d'une hausse des carburants qui ferait augmenter le prix de vos vacances, vous pouvez également vous assurer. Il existe des assurances contre cette hausse des carburants.

Peut-on savoir, aujourd'hui, si le prix que l'on paye pour un billet d'avion est le juste prix ? Et c'est quoi le juste prix ?

En règle générale, il y a peu de compagnies qui vont réellement vous donner la répartition des différents coûts. On ne sait pas comment le prix est ventilé. Les taxes, en général, elles sont séparées. Mais si, à un moment donné, il y a une compagnie qui décide d'augmenter le prix de votre voyage, elle doit faire sa justification. Elle doit expliquer le prix à la tonne qu'elle a payé et le prix à la tonne aujourd'hui.

Mais globalement, même si le prix des billets augmente en raison de cette hausse des carburants, peut-on considérer que les billets d'avion restent peu chers compte tenu des considérations climatiques et écologiques ?

Bien évidemment, pour la plupart des transports, c'est le moins cher. Et il n'y a pas de hasard, vous payez une TVA sur un ticket de train donc vous n'allez pas payer une TVA à zéro sur un ticket d'avion. Puis au niveau du carburant, ça dépend de votre destination, mais le kérosène est également détaxé donc on a favorisé l'aérien pendant des années parce qu'on avait des compagnies nationales. Aujourd'hui, comme il n'y a plus vraiment de compagnies nationales, c'est privatisé, on doit probablement se poser la question de ce tarif. Mais les gens doivent se dire que si le prix des tickets d'avion augmente, comment vont-ils voyager? Parce que le train reste beaucoup plus cher.