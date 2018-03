Voici comment vérifier quelles sont les données personnelles que Facebook détient sur vous et peut revendre

Suite au détournement des données privées de 50 millions d'utilisateurs, des milliers d'abonnés abandonnent Facebook. D'autres se penchent sur leur propre compte... Quelles sont les données personnelles que Facebook a en sa possession, vous concernant ? Pour le savoir, il suffit d'activer un historique. Le résultat est impressionnant, comme le montrent Thibault Balthazar et Éric Poncelet dans le RTLinfo 19H.

Facebook détient une grande quantité d’informations sur vous, un historique qu’il met à votre disposition. Pour recevoir ces données, vous devez aller dans les paramètres du réseau social. En cliquant sur "Télécharger une copie", vous signifiez à Facebook que vous souhaitez recevoir l’ensemble des données de votre historique. Après ces manipulations, vous allez sur "Télécharger l’archive", une fenêtre apparaît alors et un mot de passe vous est demandé. "Une fois que vous inscrivez votre mot de passe, vous accédez à toutes vos données personnelles. Je vois qu’il y a des photos, qu’il y a des likes, qu’il y a tous les commentaires sur tous les statuts que j’ai postés depuis huit ans et des numéros de téléphone qui sont normalement sur mon téléphone et qui se trouvent également en possession de Facebook", explique notre journaliste Thibault Balthazar dans le RTLinfo 19H.





Facebook utilise vos données à ses fins propres et peut en revendre une partie dans le cadre de marketing digital



Toutes ces informations personnelles sont confidentielles, ce qui n’empêche pas Facebook de les utiliser à ses fins propres et de revendre une partie des données dans le cadre de marketing digital. "Facebook est un canal média. Toutes les personnes, annonceurs, médias ou même n’importe qui qui souhaite atteindre le plus grand nombre de personnes avec un poste peut décider de le booster, c’est-à-dire investir une petite somme d’argent qui permet d’élargir le nombre de personnes atteintes avec un poste", détaille Sabrina Bakalli, spécialiste en marketing digital et data, face à la caméra d’Éric Poncelet.



Grâce à ces données, les annonceurs vont pouvoir vous cibler. C’est la raison qui explique que vous receviez certaines publicités en relation avec des sites web que vous avez consultés. Pour éviter cela, il vous reste une possibilité : effacer toute trace qui vous lie au réseau social.