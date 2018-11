Voici comment votre facture d’énergie pourrait baisser de 60%

Qu'est-ce qu'un 'Écobâtisseur' ? C'est un propriétaire qui a construit ou rénové son bien de manière durable et responsable. Pour l'impact écologique, mais aussi parce que cela permet de faire des économies : moins 60% sur une facture d'électricité par rapport à une habitation classique.

Si vous cherchez des idées pour alléger votre facture d'énergie, les portes ouvertes 'Ecobâtisseurs' sont faites pour vous. Elles démarrent aujourd'hui. L'opération vise à sensibiliser à la construction ou à la rénovation durable alors que le secteur du logement est responsable de plus de 35% des émissions de gaz à effet de serre à Bruxelles et d'environ 15% en Wallonie. La facture d'énergie est en moyenne 60% moins élevée chez les ‘Ecobâtisseurs’. Près d’une centaines de propriétaires wallons et bruxellois de maisons construites ou rénovées de manière durable ouvrent leurs portes aux visiteurs. C'est le cas de Jean-François Rixen à Floreffe qui a ouvert les siennes à Bernard Lobet pour Bel RTL.

Lorsqu’il a construit sa maison il y a 8 ans, Jean-François a veillé à la performance énergétique. La technique d’isolation vient du Québec. "C’est une double sature en bois dans laquelle on range des ballots de paille. Ça constitue 35 à 40 centimètres d’isolation. Ça permet de chauffer la maison avec 4 petites stères de bois par an. Ce n’est rien du tout pour une maison de 200 m². (…) On produit l’électricité avec des panneaux solaires photovoltaïques, on chauffe l’eau sanitaire avec des panneaux solaires thermiques. On récupère aussi l’eau de pluie que l’on valorise pour tous les usages de la maison après l’avoir filtrée."

Sa maison très basse énergie a coûté moins de 1000 euros au mètre carré.