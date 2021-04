Voici les 2 conditions à l'ouverture des terrasses et la tenue des événements culturels et sportifs (avec 50 personnes max)

(c) Belga

Les modalités de réouverture des terrasses des cafés et des restaurants ont été abordées par le comité de concertation ce vendredi après-midi. Celles-ci seront bien autorisées à rouvrir à partir du samedi 8 mai et ce jusqu'à 22h00, a-t-on appris à bonne source. Quatre personnes seront autorisées à s'asseoir à la même table, une exception étant permise pour les personnes d'un même foyer.

La réouverture progressive du secteur événementiel et de la culture était également au programme. Un premier assouplissement dans le cadre du "plan plein air" est attendu pour le 8 mai avec des assouplissements supplémentaires dans le courant du mois de juin. Le 8 mai, la jauge serait portée à 50 personnes à l'extérieur. Dans le même temps, des événements-tests pourront avoir lieu à l'intérieur.

En juin, il devrait être possible d'organiser des événements tant à l'intérieur et qu'à l'extérieur pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. Les participants devront porter un masque, rester assis et respecter la distanciation.

Ces assouplissements restent conditionnés :

- À 'avancement de la campagne de vaccination

- Au taux d'occupation des lits de soins intensifs par des patients Covid

Aucune décision n'a été prise concernant les événements pour les mois de juillet et août, ajoute-t-on à plusieurs sources. Un nouveau comité de concertation est prévu le mercredi 12 mai, la veille du congé de l'Ascension.