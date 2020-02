Voici la grande tendance de vacances de 2020: "C'est une destination qui fait RÊVER beaucoup de Belges" (vidéo)

Le 62e Salon des Vacances à lieu à Brussels Expo à Bruxelles. Cette année, les voyageurs recherchent des expériences uniques. "La formule qui a le plus de succès reste la formule all inclusive qui continue de séduire quatre Belges sur dix. On voit que les dernières tendances montrent des personnes qui cherchent une expérience unique. On choisit sa destination en fonction d'un thème précis comme par exemple le sport ou de nouvelles découvertes culinaires", explique Mélanie Renda.

"Après l'hôtel, ce sont les gîtes et les chalets qui sont les plus prisés par 20 % des Belges. Le séjour chez l'habitant a de plus en plus de succès", ajoute-t-elle.

La destination à l'honneur cette année est Cuba. "C'est une destination qui fait rêver beaucoup de Belges. Ils ont un peu de tout. Ils ont la nature, la culture, la danse, les gens accueillants. Quand on pense Cuba, on pense vacances, détente, loisirs. Actuellement, ils accueillent 17.000 voyageurs belges mais leur objectif est d'atteindre les 18.000. On a mené une enquête auprès des jeunes de 18 à 35 ans. Huit sur dix affirment vouloir visiter Cuba. Un sur dix arrive à réaliser son rêve mais les intentions sont bien là. Cuba a très bien compris ce message et voilà pourquoi on est très heureux de les accueillir au salon", a expliqué Annemie Gesquiere, responsable du salon des vacances.

Le Salon des vacances est ouvert jusqu'au 9 février.