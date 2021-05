Voici la liste des activités qui seront à nouveau permises à partir du 9 juin

Un comité de concertation tiré en longueur a lieu ce mardi 11 mai. Entrés en négociation à 9h, les ministres ont pris leur temps pour fignoler les derniers détails d'un codeco "des libertés", disent les observateurs. Une conférence de presse aura lieu à 16h.

Libertés, car on va en retrouver à partir du 9 juin. La date est acquise, et sera synonyme de réouverture de certains secteurs, et de fin d'interdiction pour de nombreuses activités, ou plutôt d'assouplissement des mesures. Difficile d'être exhaustifs, mais voici la liste des activités qui seront à nouveau permises le 9 juin, selon nos informations:

Horeca: restaurants et bars seront à nouveau accessibles à l'intérieur, mais devront fermer à 22h. Il est possible que les terrasses puissent rester ouvertes au-delà de 22h, également le 9 juin.

Divertissements: théâtres, cinémas, bowlings, casinos et foires peuvent rouvrir. Pour les salles de fitness, c'est lié aux conditions de ventilation. Les fêtes foraines également pourront être à nouveau organisées.

Shopping: à partir du 1er juillet, tous les magasins seront à nouveau accessibles sans restrictions. Il n'y aura plus de limite de 2 adultes maximum, ni de 30 minutes de shopping.

Cultes: les mariages et les célébrations de culte, tout comme les enterrements, deviendront plus simple à organiser. Ils pourront se faire avec un maximum de 100 personnes à l'intérieur, et 200 à l'extérieur.

Il est également question, durant ce codeco, d'un changement sur la bulle (qui disparait, voir les détails).