Voici la liste des activités qui seront à nouveau permises à partir du 9 juin

Un long comité de concertation a eu lieu ce mardi 11 mai. La date du 9 juin est synonyme de réouverture de certains secteurs, et de fin d'interdiction pour de nombreuses activités, ou plutôt d'assouplissement des mesures. Difficile d'être exhaustifs, mais voici la liste des activités qui seront à nouveau permises le 9 juin:

Horeca: restaurants et bars seront à nouveau accessibles à l'intérieur, mais devront fermer à 22h. Les terrasses pourront rester ouvertes jusque 23h30. 4 personnes par table et 1,5m entre les tables. Ces mesures évolueront durant l'été.

Divertissements: théâtres, cinémas, bowlings, casinos, agence de paris et foires peuvent rouvrir. Pour les salles de fitness, c'est lié aux conditions de ventilation. Les fêtes foraines également pourront être à nouveau organisées.

Shopping: à partir du 1er juillet, tous les magasins seront à nouveau accessibles sans restrictions. Il n'y aura plus de limite de 2 adultes maximum, ni de 30 minutes de shopping.

Cultes: les mariages et les célébrations de culte, tout comme les enterrements, deviendront plus simple à organiser. Ils pourront se faire avec un maximum de 100 personnes à l'intérieur, et 200 à l'extérieur.

Il est également question, durant ce codeco, d'un changement sur la bulle (qui disparait, voir les détails).

CONDITONS REQUISES

Tous ces assouplissements sont liés à une amélioration des chiffres. Il faut que le nombre de lits occupés en soins intensifs par des patients covid continue d’évoluer à la baisse, et que la campagne de vaccination se déroule comme prévu. Concernant le 9 juin, plus précisément, il faut que huit personnes vulnérables sur dix (les 65 ans et plus et tous les adultes souffrant de comorbidités) soient vaccinées, et il faut qu'on ait atteint le seuil indicatif de 500 lits occupés en soins intensifs par des patients covid.