Voici la liste des métiers qui seront très demandés dans les années à venir

Les offres d'emploi pour les moins qualifiés diminuent, si bien que le Forem s'interroge sur les l'évolution du marché de l'emploi d'ici cinq ans et dresse une liste des métiers qui seront recherchés au-delà de 2020 , rapporte Le Soir vendredi. "Depuis cinq ans, les offres d'emploi pour les métiers peu qualifiés ne cessent de diminuer. Aujourd'hui, elles représentent environ 10% des annonces", constate Jean-Claude Chalon, le directeur du service Analyse et prospective du marché de l'emploi (Amef) du Forem.



Le service s'est attelé à définir les métiers qui seront recherchés au-delà de 2020 de sorte à éviter ceux-ci s'ajoutent aux métiers en pénurie. Quinze secteurs ont été passé en revue et pour la plupart la digitalisation des processus de production nécessite l'apport de nouvelles compétences, de même que les nouvelles exigences en matière environnementale.





La liste des opportunités de demain



Le Forem a dressé une liste (non exhaustive) des opportunités de demain, sur laquelle figurent des profils de conseiller en gestion agricole, pilote de drone professionnel, testeur de logiciel, consultant green IT, domoticien, technicien de production en culture cellulaire, concepteur de solution globale 4.0, juriste dans le secteur de la robotique, responsable e-commerce, community manager, manager logistique, coordinateur logistique IT, ambassadeur numérique de territoire, infographiste 3D, motion et game designer, digital marketer, ...