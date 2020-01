Voici la méthode d'Élodie Wery, pro du rangement, pour une maison toujours EN ORDRE

Élodie Wery publie chez Racine le livre Home organising dans lequel elle explique sa méthode en 10 étapes pour désencombrer son habitation. Elle a une maison parfaitement rangée alors qu'elle a 4 enfants, un chat, un chien et une maison qui ne comporte ni cave ni grenier ni garage. Comment est-ce possible ?

"C'est parce qu'on a tout jeté. C'est en ayant éliminé un maximum d'objets qu'on est parvenus à garder un rangement au quotidien. Maintenant, ne rêvons pas : il y a des périodes où c'est dérangé parce que les enfants sont là, à la suite de deux semaines de congé par exemple. Mais tout retourne à sa place assez facilement puisqu'il n'y a plus grand chose à ranger".

Ranger, jeter, donner, vendre

Pour y parvenir, il faut d'abord faire un grand tri : ranger, jeter, donner, vendre… "C'est vraiment ça l'idée. Il faut passer au crible tous les objets qu'on a chez soi et de sélectionner dans ces objets ceux qu'on souhaite vraiment garder et ceux qu'on peut éliminer".

Chez Élodie Wery, il y a des endroits qu'elle les appelle "points chauds", où systématiquement, il y a du bazar. Il s'agit par exemple d'"un meuble à l'entrée, une chaise près d'un dressing, une table de salle à manger, une table de nuit, les surfaces qui se trouvent derrière les canapés, par exemples les appuis de fenêtre. C'est des endroits où on pose systématiquement des objets et puisque le désordre amène le désordre, très vite, ça devient des points chauds qui, en dégénérant deviennent des foyers d'encombrement".

Mais alors, que faire face à ces points chauds ?

"Si on peut retirer le meubles qui attire, pourquoi pas, ça pourrait freiner ceux qui aiment le plus encombrer à déposer tout n'importe où. Après, la meilleur des solutions reste quand même de passer en revue régulièrement, moi je conseille de le faire une fois par jour, au moment d'aller dormir par exemple. Checker un coup ces zones-là et essayer de les remettre vides, à neuf, pour démarrer la journée qui suit".