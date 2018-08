Voici la nouvelle destination accessible depuis l'aéroport de Charleroi

La compagnie aérienne low cost Wizz Air ouvrira une nouvelle ligne à destination de Craiova (sud de la Roumanie) au départ de Charleroi, à partir du 15 décembre, annonce Brussels South Charleroi Airport mercredi. Deux vols hebdomadaires seront assurés, les mercredi et samedi, précise l'aéroport. La ville roumaine sera la douzième destination assurée par la compagnie hongroise au départ de Charleroi et la quatrième ouverte cette année après Sibiu et Iasi en Roumanie et Chisinau en Moldavie.